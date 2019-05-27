عناوين الصحف ليوم الاثنين 27 أيار 2019

A+
A-
الأخبار
عقود المصالحة للمستشفيات: سرقة موصوفة للمال العام
موازنة 2019: «صفر» تسليح للجيش!
سامي الخطيب: التقاطع الممكن بين الشهابية والناصرية والبعث
حراك دبلوماسي إيراني: نتفاوض مع الخليج لا مع واشنطن
الجمهورية
موازنة الطريق الطويل إلى المجلس اليوم
لوبن تتقدم على ماكرون أوروبيًا
انتصار بدون حرب وتسوية بدون هزيمة
الحسابات الرئاسية ومسلسل الموازنة
اللواء
الحريري: انتهى الرهان على فشل الحكومة.. تلاسُن بين حاصباني وخليل
إيران تتحرك دبلوماسيا لـ«تخفيف الضغوط»
الديار
هل سيذهب لبنان نحو الإزدهار الإقتصادي؟
وكيف يُشارك القطاع المصرفي في ورشة النهوض؟
L'Orient-Le Jour
Le régime syrien poursuit sa politique de la terre brûlée à Idleb
The Daily Star
Cabinet set to endorse 2019 austerity budget