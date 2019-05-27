عناوين الصحف ليوم الاثنين 27 أيار 2019

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الأخبار

عقود المصالحة للمستشفيات: سرقة موصوفة للمال العام

موازنة 2019: «صفر» تسليح للجيش!

سامي الخطيب: التقاطع الممكن بين الشهابية والناصرية والبعث

حراك دبلوماسي إيراني: نتفاوض مع الخليج لا مع واشنطن

الجمهورية

موازنة الطريق الطويل إلى المجلس اليوم

لوبن تتقدم على ماكرون أوروبيًا

انتصار بدون حرب وتسوية بدون هزيمة

الحسابات الرئاسية ومسلسل الموازنة

اللواء

الحريري: انتهى الرهان على فشل الحكومة.. تلاسُن بين حاصباني وخليل

إيران تتحرك دبلوماسيا لـ«تخفيف الضغوط»

الديار

هل سيذهب لبنان نحو الإزدهار الإقتصادي؟

وكيف يُشارك القطاع المصرفي في ورشة النهوض؟

L'Orient-Le Jour

Le régime syrien poursuit sa politique de la terre brûlée à Idleb

The Daily Star

Cabinet set to endorse 2019 austerity budget