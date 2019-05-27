أسرار الصحف ليوم الاثنين 27 أيار 2019

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البناء

لم تستبعد مصادر متابعة للحشود العسكرية الأميركية في الخليج قيام روسيا بتزويد إيران بمنظومات دفاعية متطوّرة عبر بحر قزوين وأن يكون بينها معدات متخصصة بالحرب الإلكترونية قادرة على التعامل مع الصواريخ الأميركية، وقالت هذه المصادر إنّ على الأميركيين أن يضعوا في حسابهم أنّ الروس والصينيين يجدون في إيران خط التصادم الذي يجب أن يردع التهديدات العسكرية الأميركية أو أن يتكفل باستدراجها لمواجهة خاسرة ستتغيّر بعدها المعادلات الدولية…

الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أن المرونة التي يبديها دبلوماسي غربي مع لبنان في شأن ملف حساس مع دولة مجاورة تخفي ملفا يُطرح منذ عقود ثم يتم إغلاقه من جديد.

لاحظت أوساط إقتصادية أن خلافا مستحكما بين قطاعين مهمين في لبنان يعمل البعض على حله من خلال الدعوة إلى حوار لإعطاء كل قطاع الملاحظات البناءة عليه.

لوحظ أن إعطاء بعض الوزارات موازنات عالية السقف خلقت إنقساما بين الوزراء وجدلا تظهر إلى العلن.

اللواء



لوحظ تعمّد كتلة نيابية كبيرة تجاهل طرح ملفات التهرب الضريبي والجمركي والأملاك البحرية، رغم كل الضجة المفتعلة التي أثارها بعض وزرائها حول التدبير رقم ٣ وتقديمات الموظفين والعسكريين!



لم يتم التوصل في مجلس الوزراء إلى حسم طريقة التعامل مع التدبير رقم ٣، وتم ترك الأمر إلى ما يتم التفاهم عليه بين القيادات العسكرية والأمنية، وإعلام وزير الدفاع ووزيرة الداخلية تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء!