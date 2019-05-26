أنا أبونا عشو؟ عشوكولا وحليب!!!! الأب فادي تابت أوقف هذه الدعاية بقلم جورج عبيد

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آلم المؤمنين ترويج لمسرحية كوميديّة من كتابة وبطولة الأب فادي تابت، ظهر فيه قدسه يسأل الممثّل ريمون صليبا: "أنا أبونا عشو؟" ليجيبه الأخير: "عشوكولا وحليب". للوهلة الأولى قد يبدو السؤال والجواب مضحكين في البعد الكوميديّ لهما، لكن وبعد الغوص في جوهر السؤال وجوهر الجواب يتبيّن وبلا التباس، أن ثمّة مسًّا وهتكًا بالكرامة الكهنونيّة والرسالة المسيحيّة والحقيقة الكنسية، حين يأتي الجواب على هذا المنوال.

هذا النقد غير موجّه إلى المسرحيّة ككلّ، لكوني لم أشاهدها، فلا يجوز كتابة أيّ نص ناقد لها بلا معاينة ومشاهدة. وفي الوقت عينه إنّ النقد ليس موجّهًا على وجه التحديد لكاتب المسرحية، على الرغم من أنه شخصيّة شحنت المزيد من الجدليّة بمنسوب مرتفع وهائل بسبب ذلك التماهي الذي جعله ما بين وجوده ككاهن للربّ العليّ وممثّل على خشبة المسرح أو على شاشة التلفزة. المطران جورج خضر كتب مرّة بأنّ القداس الإلهيّ مسرحيّة إلهيّة في الشكل، إلاّ أنّه في جوهره حضور للملكوت في التاريخ حيث الخبز والخكر يصيران جسد الرب يسوع ودمه الكريمين. هل يسوغ بهذا المعنى إقامة ذلك التماهي بين خشبة المسرح بأنواعه المتعدّدة وإن خالطه الخير والحقّ والجمال في الكثير من التجليات، فكلّ جمال وخير وحقّ في التاريخ في الآداب والفنون والمسرح والموسيقى حضور ليسوع الناصريّ فيما بيننا، وهو غير منفصل عن حضارتنا وفنوننا وآدابنا وفلسفاتنا، هذا يستوجب تبتّلاً وفهمًا وعمقًا لتبدو الكلمات والأدوار لامعة كالأبد بل كالنور الظاهر مع فجر أوّل أيام الأسبوع. من هنا إنّ التماهي يسوغ في كثير من جوانبه إذا استنزل الرب فيه وسكنه بالرضى. وعلى هذا لن أناقش حول شخصية الأب فادي تابت في جمعه بين الدورين، لكنيسته التي ينتمي إليها أن تقبل أو ترفض، وعمومًا هي قابلة وراضية مع رعاية صاحب الغبطة البطريرك بشارة الراعي وحضوره لكلّ مسرحياته، علمًا أن في الكنيسة المارونيّة أصواتًا معترضة على هذا المزج بالنوع المتجسّد بالفعل والدور.

النقاش بهذا المعنى مصبوب نحو دعاية كان يفترض بقدس الأب فادي أن يفحصها من جوانبها قبل عرضها ومن ثمّ تفاديها واستبدالها بما هو أفضل إذا رام إضحاك الناس أو جذبهم إلى حضور المسرحيّة. إنّها وبحقّ هاتكة وخادشة لجوهر الكهنوت، وهو أقدس رسالة موجودة في الحياة المسيحيّة. أي كاهن سمع أو يبسمع تلك الدعاية بهذه الجملة سيسأل نفسه وببساطة هل أنا كاهن للربّ العليّ الممجّد مع الآب والروح في ثالوث أزليّ غير منفصل، أو أنا... "عشوكولا وحليب؟؟!!" أيّ مؤمن عنده الإخلاص الكامل لكنيسته ستصدعه هذه الكلمات أو تلك الصفات، في لحظة نعمد بحبّ كبير على ترسيخ وجودنا المسيحيّ في لبنان وسوريا والمشرق بل في المدى الأنطاكيّ، حيث كلّ الكنائس مسمّاة على أنطاكيا وسائر المشرق. ومن هنا يحقّ لنا التساؤل: ألا يكفي هذا التدحرج الذي مسّ بمعظم فنوننا وأعادها إلى عصر الانحطاط، ألا يكفي المساس بجوهر الحضور المسيحيّ من الغرباء والأعداء عبر التشويه المتعمّد بمسيحنا، ليظهر من جديد في بنيتنا المسيحيّة؟ هل كان للأب فادي تابت أن يتوقّع انسياب كلام كهذا على مشايخ وأئمة المسلمين الكرام، وهل كانوا ليقبلوا؟ لقد قامت الدنيا ولم تقعد على إهانة صدرت على لسان بشارة الأسمر بحقّ المثلّث الرحمات البطريرك مار نصر الله بطرس صفير والجميع على حقّ في الإدانة، ورئيس قومك وبحسب الرسول بولس لا تقل فيه سوءًا، فكيف تقبل الدنيا عينها أن يقال عن الكاهن وفادي تابت كاهن أنّه عشوكولا وحليب، ألا يعتبر ذلك إهانة بحقّ الكهنوت بالرسالة التي يحويها، ألا يعتبر ذاك مسًّا موجعًا بكرامة الكنيسة المارونية والكنيسة جمعاء بدءًا من البطاركة إلى الأساقفة والكهنة أو المزمعين إلى التقدّم نحو هذا السرّ العظيم.

كان يفترض بقدسه أن ينتبه لهذا الترويج السيّء من هذا الناجية ويقوم ثمّ بالتصحيح. ولكون الدعاية لا تزال تعرض وتروّج، فالمطلوب من المركز الكاثوليكيّ للإعلام الطلب من الأب فادي تابت إيقاف الدعاية الترويجيّة توًّا كما المطلوب من صاحب الغبطة البطريرك بشارة الراعي الحريص على بهاء الكرامة الكهنوتيّة التدخّل لإيقاف هذه المهزلة بحقّ المسيحية والكنيسة لأنها وبحقّ مهزلة.

في النهاية ليست المسرحية هي المستهدفة بالنقد لكون كاتب هذه السطور لم يحضرها. فقط الدعاية الترويجيّة هي المستهدفة لأنها استدفتنا بإيماننا واستهدفت الكهنوت، حيث الكاهن يفترض أن يكون أيقونة للمسيح على الأرض.