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نشاط هادف لوزير البيئة فادي جريصاتي مع طلاب كلية التربية – الفرع الثاني والحصاد... أغنية للبيئة للمرة الأولى في لبنان

26
MAY
2019
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لبّى وزير البيئة فادي جريصاتي دعوة طلاب كلية التربية – الفرع الثاني، سنة ثالثة في الموسيقى والرياضيات والطفولة المبكرة والطبيعيات، لتمضية يوم بيئي وثقافي ورياضي في ربوع صنين.

بدأ النهار عند وصول الطلاب ومعالي وزير البيئة إلى منطقة الزعرور عند الساعة السابعة والنصف صباحًا، وانطلقوا عبر طريق جبليّة نحو منطقة الشخروب في صنين، حيث أدّى الأستاذ جورج الصافي والفنانة منال نعمه وطلاب الموسيقى في كلية التربية، أغنية بعنوان "بيئتنا هويتنا"، بمبادرة من وزارة البيئة وكلمات الشاعر شربل أبو حنا وألحان الأستاذ جورج الصافي، وأداء وتسجيل طلاب الموسيقى سنة ثالثة في كلية التربية. سبق الأغنية في تلة الشخروب حوار بين وزير البيئة والطلاب حول الخطط المنوي تنفيذها والتي تطال النفايات والمقالع والكسارات والمرامل في كل لبنان، كما تطرق الحوار إلى ارتباط اللبناني بهويّته ودور المربي المعلم في تنشئة جيل متصالح مع البيئة، وبالتالي متصالح مع لبنان، قدّم من بعدها طلاب كلية التربية باقة ورود للوزير فادي جريصاتي الذي كرّمهم بدوره بدروع تقديرية لهم، كما وللأستاذ جورج الصافي والفنانة منال نعمه والشاعر شربل ابو حنا وبلدية بسكنتا.
تابع بعدها الطلاب المسير نحو بسكنتا، حيث كان لهم محاضرة في مركز عبدالله غانم الثقافي حول أخلاقيّات مهنة التعليم، ألقتها المربّية جودي مكنّا، حيث قدّم الدكتور جورج حرب لها درعًا تكريميًا باسم معالي الوزير فادي جريصاتي ، وانتقل من بعدها الجميع إلى منطقة باكيش حيث تناولوا الغداء مع الوفد المرافق.
تجدر الإشارة إلى المشاركة اللافتة لطلاب كلية التربية في تسجيل الأغنية خلال الأسبوع المنصرم بالتعاون مع الأستاذ جورج الصافي، كما بالنشاط اللافت الذي تحلوا به أثناء المسير الذي بلغ من الزعرور إلى بسكنتا حوالي عشرين كم، في طريق بغالبيتها جبلية ووعرة، مما يبشر بجيل من المربيات والمربين يملكون إرادة صلبة، متصالحين مع الطبيعة وعشاق للتربية وللطبيعة في لبنان.

 

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