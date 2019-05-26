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الديمقراطي يحيي ذكرى المقاومة والتحرير في بيصور الغريب: لن نقبل بعد الآن إلا بسياسة حكومية جدية تحاكي ملف النزوح وتقرّ حق عودة النازحين



القماطي: تاريخ بني معروف تاريخ مقاومة وبطولات وصمود

أبي خليل: ثمّة مقاومة إقتصادية لتحصين اقتصادنا وشعبنا

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نظّمت دائرة الغرب في الحزب الديمقراطي اللبناني احتفالاً حاشداً بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، في مقر الرابطة الثقافية في بيصور، حضره ممثل رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان نائب الرئيس نسيب الجوهري، ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصرالدين الغريب قاضي المذهب الدرزي الشيخ نزيه أبو ابراهيم، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الحاج محمود قماطي، وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، النائب سيزار أبي خليل، قائمقام قضاء عاليه بدر زيدان العريضي، رئيس اتحاد بلديات الغرب والشحار رئيس بلدية رمحالا ميشال سعد، رؤساء بلديات: بيصور نديم ملاعب، عرمون فضيل الجوهري، بشامون حاتم عيد، عيتات صلاح التيماني، بعورته عدنان العيّاش، كفرمتى نظير خداج، البساتين ياسر غصن، سرحمول أنور اسماعيل، عين كسور طوني نصار و كيفون علي داغر، مخاتير المنطقة، ممثلو الأحزاب: الحزب السوري القومي الإجتماعي ربيع رافع، حزب الله الحاج بلال داغر، حركة أمل د. عماد غملوش، التيار الوطني الحر سلطان فياض، البعث العربي الاشتراكي أسد سويد، التوحيد العربي كمال الديب، التنظيم الشعبي الناصري، ممثل عن الحزب الشيوعي اللبناني، ممثل عن لقاء الأحزاب والقوى الوطنية، ممثل عن رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا، رئيس جمعية تجار وصناعيي الغرب عاصم العياش، رئيسة رابطة بيصور الثقافية سمر العريضي وممثلون عن الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني: لواء جابر، د. خالد عبد السلام، ربيع كرباج، ليليان حمزة وبلال العريضي، أعضاء الهيئة التنفيذية: مدير مكتب الخدمات ربيع التيماني، المفتش العام محمد دياب، مفوض الكشاف الديمقراطي نصر صبح، مدير الاعلام جاد حيدر، وأمين عام منتدى الشباب الديمقراطي د. مسعود الصايغ، رؤساء دوائر: الغرب نديم يحي، الشويفات منير الريشاني، الجرد نبيه الاحمدية، المتن باسم زيدان، عاليه ناجي شميط، عاليه الوسطى وسيم الصايغ، راشيا والبقاع الغربي يحيى حمص وحاصبيا سعيد أبو ابراهيم وحشد من رؤساء الوحدات والحزبيين والمناصرين.



أبي خليل

بعد النشيدين الوطني اللبناني و الحزب الديمقراطي اللبناني، رحّب رئيس وحدة بيصور في الحزب أيمن ملاعب بالحضور، ثمّ ألقى النائب سيزار أبي خليل كلمة، جاء فيها: "إن إرادة الشعب اللبناني هي التي تغلبت على الإحتلال رغم عدده القليل والمشاكل الإقتصادية والحياتية التي يواجهها الشعب والفساد الموجود والتصدي لأزمة النزوح ليست أصعب من التحرير، فمن هنا نؤكد أن المقاومة لم تنتهي بعد ويجب أن تكون هناك مقاومة إقتصادية لتحصين اقتصادنا وزيادة مناعة شعبنا لمواجهة كافة المطبات التي يمكن أن نكون بها.

واضاف بان الإقتصاد هو الأولوية للمرحلة القادمة لمواجهة ما هو قادم لمنطقتنا لتحصين شعبنا، والموازنة ليست ورقة حسابية فقط، وهناك مكنة إعلامية مدعومة من الخارج ومن الداخل لإضعاف اقتصادنا وإبعاد المستثمرين ليصبح ميزان المدفوعات لدينا عاجز من أجل تطويعنا. ويجب أن تكون ثقتنا كبيرة بالدولة وبمن يمثلنا في الحكومة.

والواجب اتخاذ اجراءات كثيرة لتفكيك منظومات مصلحية عمرها عشرات السنين كبيرة تعتاش على حساب المال العام والمواطنين.

وختم أبي خليل معتبراً بأن هناك عرقلة في وجه اصلاح قطاع الكهرباء ويجب اصلاح جميع القطاعات الحياتية رغم كلفتها.

قماطي

من جهته، استهلّ الوزير محمود قماطي كلمته: "بالتحية الى القائد العربي الكبير سلطان باشا الأطرش وبطل الإستقلال الأمير مجيد أرسلان، واعتبر أن الطائفة المعروفية كما تراها المقاومة هي ركن وعمق وركيزة من ركائز المقاومة والعروبة.كما استشهد ببيصور ووصفها بأنها كانت الصخرة التي ذلت العدو وحطمت إرادته وبيصور كانت وما زالت راية وطنية وخزان الرجولة خرّجت رجالاً كشيخ الشهداء صالح العريضي ودمائه التي كانت استمرار لتزكية روح المقاومة والعزة والكرامة لعشيرة بني معروف".

وأضاف بأن مجتمع المقاومة لا يرى طائفة الموحدين الدروز الا سياجاً للقضية وحمى لثغور المجد والحرية. وللطارئين المراهنين على تهديدات وتهويلات أميركا واسرائيل أشار قماطي إلى أنهم مارقون وسوف يسقطهم التاريخ وسيهزمون كما هزمناهم عام ٢٠٠٠ وانتصرنا عليهم في عام ٢٠٠٦ وسوف تتوالى انتصاراتنا. ونتيجة ذلك طالب الحكومة بإقرار ومرسوم لتكريس عيد المقاومة والتحرير".