صحناوي: علينا ان نبدأ بالاصلاحات الهيكلية ومنها مكافحة التهرب الضريبي

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قال النائب نقولا صحناوي في حديث لقناة الاو تي في خلال برنامج حوار اليوم الى اننا لو اردنا ان تبقى الموازنة شكلية لكنا انتهينا منها في غضون ثلاثة ايام اما اليوم فنحن نحاول اصلاح الاقتصاد والدولة لذلك عدد الجلسات عندها لا يهم واضاف اننا استطعنا تخفيض العجز كما ان هناك طروحات كثيرة اقرت من ورقة التكتل التي عرضها الوزير جبران باسيل مشيراً الى انه تأخر في تقديم ورقته لانه اراد افساح المجال لانتهاء الاجراءات العادية وتدخل لتحسين النتائج.

واعلن صحناوي ان نسبة تخفيض العجز ب١٪؜ التي تحققت هي امر جيد لان هذه النسبة صعب تحقيقها ولان هذا مطلب سيدر ايضاً ولفت الى انه من المهم القيام باصلاحات وتحصين لبنان ضد اي من المخاطر مؤكداً ان الموازنة لم تطل جيوب الفقراء.

هذا واشار صحناوي الى ان التوافق على الارقام تم والموازنة اصبحت جاهزة وجلسة الغد في بعبدا يمكن ان تتضمن ملاحظات للرئيس عون والتوصيات تبقى عنده مضيفا ان الجو العام هو ان الموازنة انتهت واقتربت من الذهاب الى مجلس النواب معتبراً ان الخطر الوحيد على هذه الموازنة هو العودة الى الشعبوية في مجلس النواب.

ورأى صحناوي انه علينا ان نبدأ بالاصلاحات الهيكلية ومنها مكافحة التهرب الضريبي حيث لا يمكن للدولة ان تقوم على اقتصادين احدهما هو اقتصاد ظل، وشرح ان موضوع الكهرباء كان ايجابياً جداً في تحقيق الوفر واستكمل الموضوع بالموازنة وبدعم الصناعة الوطنية ويجب متابعة الخطوات لانقاذ الاقتصاد وشدد على اهمية تشجيع والدفاع عن الصناعة الوطنية لان الاقتصاد لا يستطيع ان يبقى كما هو عليه وعلينا العمل لتعزيزه وتحسينه.

وفي سياق آخر علق صحناوي على موضوع التوطين لافتاً الى ان الشركاء جميعهم في الداخل لا يريدون التوطين واللاجئون والنازحون يجب ان يعودوا الى بلادهم كذلك اعتبر ان التيار الوطني الحر هو التيار اللبناني الوحيد الذي يستمد قوته من الناس واذا خسر ذلك يخسر كل شيء.

وعن مشاريعه وما يقوم به على مستوى الدائرة الاولى قال صحناوي انه لن يتحدث قريباً عن كل المشاريع لان سنة واحدة غير كافية بالنسبة لنائب لتحقيق كل المشاريع وهو سيطلع الرأي العام على التفاصيل عندما يحين الوقت.