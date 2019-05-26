عطالله يرد على قيومجيان: أستغرب أن لا تخجل

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شدد وزير المهجرين غسان عطالله في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" على "انني أستغرب أن يخجل وزير الشؤون الإجتماعية من صرف إعتمادات لصندوق المهجّرين ولا يخجل من أنّه من الـ2005 وإبن نبحا وإبن راس بعلبك وابن كفرنبرخ وابن القاع وابن كفرمتى وغيرها من المناطق في كل لبنان لم يعودوا حتى اليوم الى قراهم".

واضاف عطالله "أستغرب أن يخجل وزير الشؤون الاجتماعية من صرف اعتمادات لصندوق المهجّرين ولا يخجل كم أنه منذ سنوات لم تُقدّم خطّة لوزارة الشؤون تصنّف الجمعيّات الوهميّة وأسأله ماذا عن الهبة التي تبلغ 35 مليون يورو الممنوحة لوزارته من الاتحاد الاوروبي والتي لم تذكر في الموازنة؟"