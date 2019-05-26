انجازات باسيل بملف النازحين... حتى العودة (د. علا بطرس)

A + A -

بين فكرة استقبال وحماية النازحين واللاجئين من الاضطهاد بفعل العنف او الحرب بما اجازته الاخلاق والشرائع والاديان وهو امر لا جدال فيه حيث التزم لبنان بالاعلان العالمي لحقوق الانسان بتأمين الاستضافة والحماية وفق مقدمة دستوره، وبين واقع وقدرة وامكانيات لبنان على تحمّل الاعباء الناجمة عن النزوح واللجوء لسنين عديدة وهو أمر لا يمكن ان يحمل جدلاً او التباساً بفعل الارهاق على المجتمع والدولة معاً حيث ينطلق وزير الخارجية جبران باسيل من معطيات عدة وأهمها:

- العمل وفق ما جاء في البيان الوزاري الذي ينص على تطبيق العودة الآمنة ووضعها على سكة التنفيذ بعد انتفاء ظروف الحرب في سوريا. وكان الوزير باسيل قد اجرى تفاهمات مع القوى السياسية تؤكد على ذلك لا سيما مع حزب الله قبل الانتخابات النيابية ومع القوات اللبنانية في البند الذي ورد في ما عُرف بورقة "اعلان النيات"...



العمل على حث الحكومة على تطبيق القوانين المرعية الاجراء للتخلص من الفوضى الناجمة عن النزوح سواء بما يرتبط بقانون البناء لناحية ازالة مخيمات الاسمنت او المخيمات المحاذية للأنهر او قانون الاجانب في ما يتعلق بالداخلين خلسة او قانون البلديات لجهة اقفال المحلات والمؤسسات غير الشرعية وتغريم المشغّل اللبناني لكل اجنبي لا يحوز على اجازة عمل او يعمل في قطاعات غير مسموح ان يعمل بها واهمها قطاع المهن الحرة... وكل ما سبق ذكره قد ورد في خطابات الوزير باسيل السياسية وفي مقترحاته العملية في القانون الذي تقدّم به بمناسبة يوم الاستقلال الوطني وهو الذي يتضمّن تعديلات على قانون الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر عام ١٩٦٢ المعروف بقانون الاجانب بالاضافة الى ما ورد في خطته التي تقدم بها للحكومة ابان مناقشة تعديل الغرامات على قانون الموازنة العامة ١٧٣/٢٠٠٠ لحماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير المشروعة لأن اغلبية النازحين لا يتوافر فيهم صفة اللجوء بل النزوح الاقتصادي بحكم تنقلهم بحرية بين لبنان وسوريا وهم يستفيدون من مساعدات الجهات المانحة ويعملون في سوق العمل دون اجازة..

وبما ان الحكومة تسعى الى المقاومة الاقتصادية للنهوض بالبلد باتت تدرك ان مكافحة التهريب مهم لحماية الانتاج الوطني من البضائع الرخيصة الثمن ومن الاتجار بالاشخاص تداركاً للامن والاستقرار لكن عليها ان تقوم بالتوازي بمطالبة المجتمع الدولي وفق ما ورد في بيان القمة العربية التنموية في بيروت بضخ الاستثمارات لضرورات التنمية في المناطق الحدودية استناداً الى ما جاء في التقرير الذي كانت قد رفعته اللجنة الوزارية الى الحكومة عام ٢٠٠٧ انفاذاً للقرار ١٧٠١.

وسيعمل باسيل على المتابعة بتنفيذ خطة العودة الآمنة بتقسيم النازحين فئات ونَفَسه الوطني لن يهدأ قبل حل هذا الملف بشكل نهائي حتى لا نستفيق على توطين بحكم الامر الواقع.



وتبقى اليد ممدودة لجميع الشركاء لتحقيق مصلحة لبنان الذي يتعرض وجوده للخطر حيث بات نصف شعبه من النازحين واللاجئين وضمان مصلحة النازحين أيضاً حتى يعودوا الى ارضهم بكرامة مع الاعتراف ان دور باسيل على رأس الخارجية اللبنانية حمى لبنان الكيان والرسالة والسيادة.