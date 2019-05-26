جبران ماذا فعلت بهم؟ (داوود ابراهيم)

A + A -

عندما تدخل الى محركات البحث وبمجرد ان تكتب جبران وبدل ان يظهر اسم الكاتب اللبناني العالمي جبران خليل جبران يقفز فورا إلى الواجهة اسم جبران باسيل. هنيئاً لك جبران بانشغالهم بك وانشغالك عنهم.

عمر الرجل بالسياسة اللبنانية لا يمكن ان يقاس بعمر البكاوات وابناء العائلات الحاكمة من زمن العثملّي لزمن الانتداب لزمن الوصاية وصولا الى زمن الرضيع العربي (الربيع ما صار ناطرينو ليكبر يعني ممكن نسميه رضيع). وطبعا لم يكن للرجل بطولاته العسكرية الميليشيوية ولم نجد صورة له يرفع سلاحا في شارع. كما هي حال اغلب زعماء الأحزاب اليوم او ورثتهم من بعدهم.

رغم كل ما سلف نجح الرجل في ان يتحول الى السياسي الاول في لبنان. خصومه يتهمونه بكل شيء ولكن من دون أي دليل (ربما مقولة قالولو من مسرحية شاهد ما شفش حاجة هي الدليل الوحيد). إعلام يقول انه يريد تغيير قادة الأجهزة الأمنية. اعلام اخر يقول انه يريد ان يفرض ضريبة على الهواء. اعلام اخرى (خطأ إملائي مقصود) يقول انه يسعى للامساك بكل شيء في البلاد.

تكاد وانت تقرأ عما يفعله جبران تظن ان البلاد لم يكن فيها سواه طوال سنوات الوصاية التي خلفت عشرات مليارات الدين العام. تظن ان البلاد لم تعرف ترويكا الفساد والفاسدين المفسدين باعترافهم بتمسكهم بحصصهم وعلى الهواء مباشرة. تكاد تنسى القصور والأملاك والمشاعات والأملاك العامة التي صادرها هؤلاء وأباحوا لجماعتهم مصادرة غيرها ومصادر انتفاع اخرى.

ليس من المستغرب ان تكون المقدمة طويلة فالاتهامات بحق الرجل تصل الى حدود تغيير النظام العالمي فهو حليف حزب الله كما يقول البعض وهو عميل لإسرائيل ويدافع عن حقها بالوجود بالنسبة للبعض الاخر.

انه الإعلام القذر في زمن الجيوش الإلكترونية الأقذر. ولم يعد في البلاد سوى جبران. هنيئا لك بإعلام خصومك، وهنيئاً لخصومك بقصور اعلام تيارك وعجزه عن إيصال الصورة الحقيقية للواقع البشع.



مقدمة تروي بعض الوقائع في زمن الواقع المضلل كتابة...