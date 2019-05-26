غابريال عيسى نشر صورة نفسها بعد 14 عاماً.. " نفس الأشخاص، نفس القضية"

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نشر سفير لبنان في واشنطن غبريال عيسى صورتين على صفحته عبر "فايسبوك" وكتب:

"ذكريات النضال من أجل استقلال لبنان... مع فخامة الرئيس ميشال عون ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس إليوت إنغل. في عام 2005 ، غرس شجرة الأرز في حديقة الكونغرس احتفالا باستعادة حرية لبنان.

في عام 2019 ، أمام شجرة سنديان في القصر الجمهوري في لبنان ترمز لقوة وثبات العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان... الشجرة المليون المزروعة كجزء من مبادرة لإعادة التحريج بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

نفس البلدين، نفس الأشخاص، نفس القضية، نفس الصداقات..."