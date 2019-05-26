عناوين الصحف ليوم الأحد 26 أيار 2019

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النهار: لبنان بدأ يتحضر لمواجهة تداعيات صفقة القرن... باسيل بعد نصرالله: لعودة الفلسطيني والسوري الى بلاده

الديار: فرح بإيجابية ساترفيلد... رسم الحدود بحراً وبراً تريده إسرائيل اعترافاً غير مباشر بها

الخط الأزرق ليس خط الحدود مع إسرائيل بعد هدنة 1949 كما تم رسمه

الموازنــة سيعاد تشريحها وبحثها بالمجلس النيابي وسيتم تعديل الكثير فيها

الأنباء: بالتزامن مع وجود موفدين أميركي وفرنسي في بيروت

الموازنة اللبنانية من التعقيد.. إلى الحل بتحفظ





الشرق الأوسط: أميركا تشتبه بفصيلين عراقيين في استهداف سفارتها

ظريف في بغداد لاستكشاف فرص الوساطة... وطهران تلوّح بـ«أسلحة سرية»

الوطن السورية: شدد على أهمية تحديد وحصر أسباب المعوقات التي واجهته وطرق معالجتها … الرئيس الأسد: ضرورة تحديد أولويات العمل بمشروع الإصلاح الإداري بما يضمن إنجازاً حقيقياً على الأرض