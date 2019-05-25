قيادة الجيش نعت سامي الخطيب والتشييع غدا في جب جنين

A + A -

نعت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، الوزير والنائب السابق اللواء المتقاعد سامي الخطيب، الذي توفي اليوم، ووزعت النبذة الآتية عن حياته:

- من مواليد: 10/12/1933- جب جنين/ البقاع الغربي.

- تطوع في الجيش بتاريخ 16/10/1952، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة لواء اعتبارا من 1/1/1986.

-حائز عدة أوسمة، وتناويه العماد قائد الجيش.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

- متأهل وله 4 أولاد.

ينقل جثمان الراحل عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد من منزله الكائن في بيروت- قريطم إلى مسقط رأسه في بلدة جب جنين، حيث يقام المأتم بعد صلاة الظهر في مسجد عمر بن الخطاب ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده بتاريخي 27 و28/5/2019 في دار الفقيد- بلدة جب جنين، وبتاريخي 30 و31/5/2019 ابتداء من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في مسجد محمد الأمين- بيروت.