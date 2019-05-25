جريصاتي خلال جولة بيئية: ملف المقالع والكسارات غير الشرعية سيُقفل الى غير رجعة

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في وقت أصبحت فيه المقالع والكسارات والمرامل هي المحميات البيئية سياسياً لمجموعة من الزعماء والقوى، يأتي وزير البيئة فادي جريصاتي متسلحا بالقانون لردع جميع المخالفات التي نهشت جبال لبنان واغتصبت معظم العقارات، وللإطلاع على الأضرار البيئية التي تحصُلُ من جراء عمل هذه المقالع جال وزير البيئة فادي جريصاتي على مرامل ميروبا وطى الجوز وحراجل، لتفقد أوضاعها مؤكدا أنّ الدولة ستفرض هيبتها في هذا العهد وأنّ الزمن الذي تعمل فيه المرامل والمقالع بطريقة غير شرعية ولى.

ونظرا لأهمية هذا الملف كشف جريصاتي عن مخططٍ توجيهيٍ سيعرضُ على مجلس الوزراء، وسيتمُ التوافق عليه من الجميع.

وزير البيئة لفت الى ان هناك خطة لاصلاح طريق ميروبا قهمز لاسا التي تضررت من جراء مرور الشاحنات وضعت على طاولة مجلس الوزراء، وتحدث عنها وزير الاشغال في موازنة وزارته، مشيرا في هذا الإطار إلى ان تكلفة العقارات المتضررة بيئيا من المقالع والكسارات بحسب دراسة اعدها البنك الدولي هي 780 مليون دولار اميركي.