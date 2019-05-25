القاضي نقولا منصور يوضح خبر الملفات العالقة أمام دائرة التحقيق

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أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بياناً أوضح فيه ما يتم تداوله على أحد المواقع الالكترونية الإخبارية حول " ملفات عالقة أمام دائرة التحقيق في جبل لبنان وورود أسماء عدد من القضاة فيها، وقد جاء في حرفية البيان التوضيحي الآتي:"

دأب موقع "كواليس"، المجهول محل الإقامة والمالك، والمتخفي خلفه بعض الصعاليك، على تناول ملفات عالقة أمام دائرة التحقيق في جبل لبنان،وقد كرر الموقع المذكور افتراءاته على الرغم من أن مجلس القضاء الأعلى طلب من مدعي عام التمييز بالإنابة ملاحقة الموقع والكاتب الذي لم يتجرأ على إظهار هويته الحقيقية،كما تقدمنا بدورنا بشكوى أمام النائب العام التمييزي وهي لا تزال قيد النظر.

يهمني إطلاع الرأي العام أن هذا الموقع مدسوس ولا صحة لما ورد في أخباره، وأن الملف الذي أشار اليه،والذي ورد فيه أسماء قضاة،تمت إحالته الى قاضي تحقيق آخر في الدائرة على الفور ،وأن القاضي إتخذ قراراً فيه، وقد أبلغنا حضرة رئيس التفتيش القضائي وحضرة مدعي عام التمييز وجانب مجلس القضاء الأعلى بالموضوع وهو قيد المتابعة.

كما تقتضي الإشارة الى أن ما أورده كاتب المقال والأشخاص المتواطئين معه والذي تناولنا شخصياً هو عار من الصحة جملة وتفصيلاً ولن يتمكن هو و"الزمرة" التي وراءه من التجريح والتشويه بمسيرتي ومسلكيتي القضائية التي لا غبار عليها، فالقافلة تسير والشمس ساطعة والوقائع واضحة وغداً لناظره قريب، كما أن جعبتنا تفيض بجرائم هذا الكاتب والمحرض والممول غير أننا نحتفظ بالإدلاء بما نملك من معلومات, تشكل فعلا "فضيحة كبيرة", أمام المرجع القضائي المختص وليس عبر وسائل الإعلام إنطلاقاً من احترامنا للسلطة التي ننتمي اليها."