حياة سياسية جديدة في لبنان اسمها: جبران باسيل

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خاص “iconnews“- عامر ملاعب

قد تكون الكتابة هذه الأيام عن اي شخصية سياسية نوعاً من المغامرة، او المخاطرة، بسبب سيادة نظرية نمطية عامة تقول: اما ان تكتب هاجياً لموقف سياسي مسبق، وإما ان تكتب مادحاً ومبجلاً لعكس الاسباب المذكورة اعلاه.

لكن منذ عقدٍ من الزمن ما زالت ذاكرتنا حية لقضايا عايشناها، بدت ظاهرة جديدة في الحياة السياسية اللبنانية، لم نشهدها بعد الحرب الأهلية، وربما منذ الاستقلال، والتي يمكننا ان نسميها “الحالة الباسيلية”.

ورغب من رغب أو رفض من رفض، هي حالة لا تشبه الا ذاتها بكل التفاصيل، أو على الأقل هي قد كسرت رتابة وملل كل الطبقة السياسية السابقة – الحاضرة.



لا يخفى على أي مغامر بخوض كتابة سطور في مقاربة هذه الحالة، هو معرفة ردود الأفعال سلفاً، السلبية والايجابية، كون هذه الشخصية اشكالية بكل ما للكلمة من معنى، والماكينات الاعلامية والذباب الالكتروني جاهز للانقضاض. كيف لا وقد تربع هذا القادم من مدينة البترون الشمالية في كل بيت، وأضحى حديث الناس الى حدود انه مسؤولاً عن كل تفصيل في وطن الأرز لا بل تعداها الى تحمله أعباء الدين العام والحرب الاهلية اللبنانية وربما مسألة التغيرات المناخية العالمية.



ولكن مهلاً يا سادة:

أولاً من حيث الشكل يؤخذ على جبران باسيل انه قد بنى مجده بسبب زواجه بابنة العماد ميشال عون، وللإنصاف فإن هذا الزواج قد تم في مرحلة سابقة حين كانت “العونية” تهمة وكان شباب التيار مشاريع سجناء وملاحقين يومياً، ولم يكن التقرب منهم ومن قيادتهم “أكلة عسل” وترف غوى ومكانة اجتماعية او سياسية او مالية.



ولكن السؤال الأهم هل هو الصهر الوحيد او السياسي الاول في لبنان على صلة قرابة مع مسؤول؟ ألم نعش بتاريخ لبنان مع حالات مماثلة لوجود الأقارب في السلطة، وهل هو الاول والاخير. وأصلاً الحياة السياسية اللبنانية قائمة على حاشيات من الاقارب في مراكز السلطة والقرار والدوائر الحساسة في بنية الدولة والمجتمع، وبالتالي فإن العلاقة العائلية ليست موضع جدال او هي نقطة القوة الوحيدة في مسيرته السياسية.

إذن نحن امام شخص جاء الى الحياة السياسية من خارج المسار المعروف، لا ينتمي الى عائلة سياسية او اقطاعية او مالية، ولم يقتنص فرصته من خلال الحرب أو مجزرة او بالقوة، بل انطلق يعمل كأي شاب في اختصاصه الهندسي لسنوات ونشط سياسياً في التيار كأي فرد في هذا الحزب، صحيح أن فرصته الاولى هي اللبنة التي وضعته على لائحة المرشحين للمناصب العامة، لكن مثله مثل كثيرين أيضاً أو كأي فرد من أفراد حزبه الذين تسلموا مناصب رسمية او غير رسمية.



وجميعنا يذكر كيف وضع “الزلزال السياسي” للعام 2005 في لبنان والمنطقة، ميشال عون كـ”تسونامي” حصد المقاعد النيابية وأضحى في مقدمة التيارات السياسية، وقد واجه تحالفات عريضة لاسقاطه وتقزيم هذه الحالة بشكل هستيري من قبل من يُفترض ان يكونوا على مقربة منه.

في العام 2008 بعد اتفاق الدوحة الشهير، تقاذف الجميع “الوزارة المنبوذة” ورميت أخيراً في حضن التيار الوطني الحر “معاقبةً” له على تحالفاته الجديدة وكان جبران باسيل وزيراً للطاقة والمياه.



الصاعقة أن هذا الشاب الثلاثيني قد حول الطاقة الى وزارة “متقدة” وسريعاً أضحت “سوبر وزارة” بعدما كانت تُعتبر “كتلة من لهب” يهرب منها الجميع: لا أحد يعرف كيف ومتى “يداوم” في مكتبه، حضوره ليلي نهاري، متابع لكل الملفات والتفاصيل، مستشارين بكفاءة عالية، قراءة دقيقة للواقع ووضع خطط استراتيجية مستقبلية، وكان من حظه الوافر أن بدأ الحديث عن اكتشافات نفطية وغازية واعدة في المياه الاقليمية اللبنانية. بدخوله حرم الوزارة شعر كل لبناني بتغير ما، معه أو ضده، لكن يُشهد له إنه قد سجل حضوراً سريعاً ونوعياً، يعني أنه تحول نجماً وكابوساً في سياق اللعبة السياسية اللبنانية الداخلية.



وهكذا بدأ اسم جبران باسيل على كل شفة ولسان، سوبر وزير ثم رئيس للتيار الوطني الحر بعدما عجزت العديد من الشخصيات التاريخية “العونية” اللحاق بسرعته، هو الحاضر في كل ملف، يتابع ملفات حزبه من اصغر منتسب في تلك القرية النائية الى الحالة القيادية في المنطقة، من قضية مزاج هذا الكادر الى قرار بفصل رؤوس كبيرة نهائياً من جسم التنظيم، من وزير خارجية يجول في عواصم العالم، ومن المطار الى لقاء في تلك القرية على “ورشة حرك الدبس” حتى الثالثة فجراً وفي الصباح الباكر مسير على الاقدام مع مجموعة الشباب في تلك المنطقة.



لم يترك منطقة من لبنان الا ودخلها كالفاتحين وترك أثراً فيها، هنا مشروع تأهيل طريق وهناك مشروع مصنع وفي أخرى مبنى للخدمات، ويرفقها دائماً بخطابات عالية السقف ودقيقة الاخراج، في كل اسبوع يزور موقعاً تراثياً او اكثر ويطرق ابواب الرهبنات زائراً محاوراً، لا يتوانى عن متابعة ملفات زراعية وصناعية ويلاحقها بشكل دوري، حول وزارة الخارجية من السبات الى الحياة وأضحت معه وزارة للتجارة الخارجية وان رفدها بوزير للمؤازرة هو حسن مراد ولكنه حول البعثات الخارجية اللبنانية الى “مندوبي مبيعات” للمنتجات اللبنانية من أجل مستقبل اقتصادي أفضل للوطن.



بعد تسلمه وزارة الخارجية، استيقظنا على وزارة جديدة وهي التي كانت لعقود تغرق في سبات عميق: تنشيط العمل الدبلوماسي، الاهتمام بكل تفاصيل البعثات والموظفين، تفعيل دور الجالية اللبنانية في دول عديدة ومنها لم نسمع به من قبل، تنشيط دور السفارات في العمل التجاري والمساهمة في التفاعل مع الاقتصاد اللبناني، قراءة كل المتغيرات السياسية في العالم من لبنان الى مراكز القرار الدولي، شكل مفاجأة للجميع حين تعرض رئيس الحكومة سعد الحريري للإعتقال في السعودية كيف كان باسيل ينتقل من دولة الى دولة ومن رئيس الى وزير خارجية الى كل القيادات في العالم خلال ساعات قصيرة وبمحطات متناهية الدقة، يحرص على انتقاء المصطلحات والتعبيرات العلمية في ازمات وقضايا كبيرة لا تحتمل الخطأ، الخطوط المفتوحة على مدار الساعة تحتاج لارادة وعزيمة وهمة كانت دوماً بالفعل مذهلة. هو وزير خارجية لبنان “القوي” بعكس الحياة اللبنانية الهشة والمتفككة في الداخل، يفاوض الاميركي والاطلسي بحقوق لبنان ودوره، ويلعب دور وزير خارجية سوريا في ذات الوقت، يطلق تصريحاً مخففاً تجاه الكيان الصهيوني يثير زوبعة ردود، ليتلقفه في خطاب في الجامعة العربية صارخ وعنيف تجاه تقصير العرب بقضاياهم. …..

لا يتوانى فريقه عن الشكوى من الضغط المتواصل لكنهم لا يتركون العمل الى جانبه، “يا اخي لا نعرف أيمتى بينام وأيمتى بفيق ودايماً بيرد على الواتساب من نص ليل وطلوع حتى الفجر، بس ما فيك الا ما تحس انك عمتشتغل مع شخص غير كل هالطقم”.



انطلاقاً مما تقدم دعونا نجيب على سؤال بسيط: كيف يمكن لأي شاب أن يطرق أبواب النادي السياسي اللبناني المغلق دون أن يكون من أحد أرحام أعضائه؟ وكيف يمكن لأي شاب أن يتقن هذا “الكار” ولا تتوفر له الآن حرب أهلية كي يتزعم ميليشيا ويفرض نفسه بالامر الواقع عليهم؟ فهل تعيبون على جبران باسيل حركته السريعة وفطنته المتقدة وقد حانت له الفرصة على طبق من عمل؟.



الأصعب في الكتابة عن جبران باسيل هي أن لا يكون الكاتب على معرفة شخصية به، وهذا حال كاتب هذه الاسطر، ولكن بالخلاصة فإن الحالة السياسية اللبنانية كتاب مفتوح الى حدٍ كبير، ومما لا شك به أن هذه الحياة تغيرت وستتغير مع دينامية من أمثاله وبنكهة جديدة ومبتكرة من العمل الدؤوب، في الوقت الذي اعتدنا فيه على قيادات “ملكية” لا تنزل الى ارض الواقع الا لماماً، وتجلس لتشحذ السكاكين لطعن من يمس بالهيبة ومصدر الرزق الحرام ويخرج عن الطاعة.



ها هو ابن البترون يفضحهم: لم يعد ابن السائق والفلاح والمرابع اسير الحظيرة السياسية المصوّنة، بل كسر السياج وخرج الى الشأن العام بجدارة وها هو على الطريق السريع باتجاه بعبدا.