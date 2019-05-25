بالصور: جريمة بشعة في بيروت.. زوج يقتل رجلاً بسبب 'الخيانة'!

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وقع إشكال في منطقة النبعة بين شخصين من التابعية البنغلادشية على خلفية نسائية أدى لمقتل أحدهما، بحسب ما نشرته صفحة "وينيه الدولة".

وفي التفاصيل التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي أيضًا، فقد ألقى شبان في المنطقة القبض على القاتل وهو زوج المرأة المتهمة بالخيانة وقد فرّت من المكان.

كذلك فقد سلّم الشبان القاتل للقوى الأمنية، أمّا الصليب فقد حضرت عناصر من الصليب الأحمر لنقل جثمانه من المكان.





وينيه الدولة