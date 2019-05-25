تدابير سير في جل الديب لمدة أربعة أيام

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

ستقوم الشركة المتعهدة إنشاء جسري جل الديب، بأعمال برش الزفت على المسلك الشرقي من حلويات "Sea Sweet" باتجاه شركة "ريم"، وذلك بتواريخ 27، 28، و29/5/2019 من الساعة 21.00 لغاية الساعة 5.00 فجراً، على أن تبقى الطريق سالكة أمام حركة السير.

كما ستجري اعمال التزفيت بتاريخ 30/5/2019 في المحلة المذكورة، اعتباراً من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 6.00 صباحاً.

ستؤدي هذه الاعمال الى:

- قطع الطريق نهائياً امام حركة السير.

- الإبقاء على السير الذي يسلك الطريق البحرية باتجاه جونية وعدم تحويلها.

- تحويل السير على المسلك الشرقي باتجاه الطريق الداخلية.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.