حاولا سرقة سيارة في ضبية وهذا ما حصل بهما...

A + A -



تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من تحديد هوية اثنين من أفراد عصابة سرقة السيارات وهما اللبنانيان: س. ش. (مواليد عام 1995) م. ص. (مواليد عام 2001)

على الأثر، كُلفت المجموعة الخاصة في شعبة المعلومات لتوقيفهما ومنعهما من تنفيذ عمليات سرقة السيارات.

فجر تاريخ 21/5/2019، ونتيجة المتابعة تمكنت هذه المجموعة من رصدهما في محلة ضبية على متن سيارة نوع "داسيا" لون أبيض، وهما يقومان بالتجول بطريقة مشبوهة لسرقة سيارة، حيث نصبت لهما القوة كميناً محكماً أسفر عن توقيفهما قبل قيامهما بكسر زجاج سيارة تمهيدا لسرقتها، وضبطت بحوزتهما أدوات تستخدم في عمليات السرقة والسيارة المستخدمة من قبلهما.

بالتحقيق معهما، اعترفا انهما كانا يحاولان سرقة سيارة من محلة ضبية، الا ان عملية التوقيف حالت دون ذلك. وبأنهما أقدما بتاريخ 9/5/2019 على سرقة سيارة نوع "هيونداي Elantra " من محلة مار روكز – الدكوانة، ونقلها إلى البقاع ومنها الى الأراضي السورية.

كما اعترف الموقوف الأول بتعاطيه المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.