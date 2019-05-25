طقس اليومين المقبلين...الحرارة تعتدل ومن ثم تعاود ارتفاعها

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تنحسر الكتل الهوائية الحارة عن الحوض الشرقي للمتوسط ويتحول الطقس الى ربيعي معتدل حتى يوم الاثنين.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانًا كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات مساءً.

الأحد: غائم جزئيًّا بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالًا مع عودة الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارًا جنوبية شرقية ليلًا، سرعتها من ١٠ الى ٣٠ كلم/س .

الانقشاع: جيّد على الساحل، متوسط الى سيء على المرتفعات بسبب الضباب

الرطوبة النسبية على الساحل: بين٦٥ و ٩٠ %.

حال البحر: مائج

حرارة سطح الماء: ٢٣°م.

الضغط الجوي: ١٠١٥ HPA أي ما يعادل: ٧٦١ ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٣١

ساعة غروب الشمس: ١٩:٤٠