طقس اليومين المقبلين...الحرارة تعتدل ومن ثم تعاود ارتفاعها

تنحسر الكتل الهوائية الحارة عن الحوض الشرقي للمتوسط ويتحول الطقس الى ربيعي معتدل حتى يوم الاثنين.
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحيانًا كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات مساءً.
الأحد: غائم جزئيًّا بسحب مرتفعة ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة.
الإثنين: قليل الغيوم اجمالًا مع عودة الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة.
الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارًا جنوبية شرقية ليلًا، سرعتها من ١٠ الى ٣٠ كلم/س .
الانقشاع: جيّد على الساحل، متوسط الى سيء على المرتفعات بسبب الضباب
الرطوبة النسبية على الساحل: بين٦٥ و ٩٠ %.
حال البحر: مائج
حرارة سطح الماء: ٢٣°م.
الضغط الجوي: ١٠١٥ HPA أي ما يعادل: ٧٦١ ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: ٠٥:٣١
ساعة غروب الشمس: ١٩:٤٠