الموفد الاميركي يستفسر عن الوضع في لبنان والمنطقة

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نفت مصادر ديبلوماسية لصحيفة "اللواء" ان تكون زيارة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي "اليوت انغل" الى لبنان لها علاقة بمؤتمر البحرين وقالت انه لم يأتِ على ذكره وان جولته هي استطلاعية.

وافادت انه كما غيره من المسؤولين الأميركيين يستفسر عن الوضع في لبنان والمنطقة وسوريا وإيران معلناً استعداد بلاده لمساعدة لبنان والجيش اللبناني.

واوضحت ان انغل استفسر عن موضوع النازحين وشرح رئيس الجمهورية ميشال عون الوضع وتداعيات النزوح. كما شرح موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية متحدثاً عن متابعة مهمة مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد ساترفيلد في هذا المجال.

كذلك استفسر المسؤول الأميركي عن الوضع على الحدود وملف تبييض الأموال حيث اكد الرئيس عون تطبيق لبنان القوانين في مكافحة تبييض الأموال.