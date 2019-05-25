عناوين الصحف ليوم السبت 25 أيار 2019

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الأخبار

«إنجاز» مشروع الموازنة: إخفاء الأوساخ تحت السجّادة!

الانتهاء من الموازنة: 600 مليار ليرة لإقفال «المهجرين»!

25 أيار: ولاح لنا الجليل على بُعد وردة

البناء

عون والقومي وأحزاب وشخصيات لتكامل الجيش والمقاومة... واليوم يطلّ نصرالله

الموازنة انتهت نظرياً وتنتقل إلى بعبدا الإثنين... ولجنة المال تبدأ مناقشتها بعد العيد

اللواء

تسوية جمعة الحسم: قسمة إقتراحات باسيل بين السراي وبعبدا والـ2020

الحريري: مشروع الموازنة يتضمّن رؤية إقتصادية { أسئلة أميركية - فرنسية عن الإستقرار والترسيم وسيدر

الجمهورية

الموازنة: "الدخان الأبيض" الإثنين .. الحريري: فليتوقف الدوران حول الأرقام

هل تثمر وحدة أساتذة اللبنانية عودة 81 ألف طالب؟

الديار

الموازنة «خلصت» في السراي... لكن المراسيم في بعبدا

الحريري ختم الجلسة قائلا «خلصنا».... وخرج مستاء

L'Orient-Le Jour

Budget 2019 : un compromis gouvernemental, mais sur quoi ?

The Daily Star

‘Thank God we’re done’: Formal budget OK awaits