أسرار الصحف ليوم السبت 25 أيار 2019

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البناء

لم تستبعد مصادر متابعة للحشود العسكرية الأميركية في الخليج قيام روسيا بتزويد إيران بمنظومات دفاعية متطوّرة عبر بحر قزوين وأن يكون بينها معدات متخصصة بالحرب الإلكترونية قادرة على التعامل مع الصواريخ الأميركية، وقالت هذه المصادر إنّ على الأميركيين أن يضعوا في حسابهم أنّ الروس والصينيين يجدون في إيران خط التصادم الذي يجب أن يردع التهديدات العسكرية الأميركية أو أن يتكفل باستدراجها لمواجهة خاسرة ستتغيّر بعدها المعادلات الدولية…

الجمهورية

نصح مرجع سياسي بعدم الغرق في التفاؤل حيال مسألة خلافية تعمل جهة كبرى على حلّها حيث قال: "ليس المهم أنهم يقدمون لنا كلاماً المهم هو ألاّ يقذفوننا بحجر فوق رؤوسنا".

سُمع مسؤول كبير وهو يصرخ عالياً في مكتبه احتجاجاً على المعاندة التي يُواجَه بها حيال أمر حسّاس.

لاحظت أوساط سياسية أن حزباً بارزاً يتجه بعد إقرار الموازنة للإنخراط في التفاصيل اليومية أكثر على غرار ما يحصل في دولة عربية شقيقة.

اللواء

همس

لا تزال جهات لبنانية تواجه بحذر شديد المعلومات عن تقدّم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وتبني موقفها على أساس التجارب الماضية.

لغز

على الرغم من الخلافات السياسية الحادّة فإن حزبين مسيحيين، على شبه اتفاق برفض النسبية على أساس الدائرة الواحدة!

غمز

تعكف دوائر المحاسبة على إجراء حسابات دقيقة لمحسومات التقاعد وضريبة الدخل بالنسبة للموظفين العاملين والمتقاعدين على حدّ سواء.