علي حسن خليل: كان يمكن خفض العجز بنسبة أكبر

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أكد وزير المال علي حسن خليل أن «هناك توجهات عامة جرت مناقشتها ليست مرتبطة بشكل مباشر بالموازنة» وقال: «لا نقاش في مواد أم ارقام اضافية في الجلسة المقبلة أينما كانت. الحريري قال انتهينا ولا أحد قال إنه لديه ما يضيفه». وشدد على أن «تدبير رقم 3 ليس بحاجة الى موازنة بل لقرار مجلس الوزراء»، مشيراً الى أن «الأملاك البحرية أقرت وهي ملحوظة بالموازنة ووزارة المالية بدأت بتكليف المعنيين بهذا الأمر».

وقال خليل، في تصريح له عبر موقع «تويتر»، فقال: «لقد أوفينا بما التزمنا به لجهة إقرار موازنة استثنائية تخفّض العجز إلى أفضل نسبة ممكنة، وتعيد الانتظام إلى إدارة المال العام، وتمتّن الثقة بالدولة من مواطنيها ومن العالم، تماماً كما التزمنا بإعداد قطع الحسابات التي كانت عالقة منذ 20 عاماً. سنكمل العمل بشكلٍ متواصلٍ ويومي من أجل استكمال التصحيح الجدّي والكامل للمسارات الاقتصادية والمالية».

وقال: «المهم أنّنا وصلنا إلى نسبة عجزٍ بحدود 7,5 »، و»كان يمكننا خفض العجز بنسبة أكبر لكن ذلك كان سيتطلب فرض أعباء إضافية على الناس، ونحن لم نقبل المساس بالفقراء ومتوسطي الحال، التزاماً بوعودنا وبنهجنا، لأنّ تحسين حياة الناس يهمنا تماماً مثلما يهمنا تحسين أداء الدولة».