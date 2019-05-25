السيد نصرالله يطل اليوم

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يطل اليوم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى المقاومة والتحرير وشددت مصادر مطلعة لـ»البناء» على ان السيد نصر الله سوف يتناول في كلمته المتلفزة اليوم جملة مواضيع، فعطفاً عن أنه سيبدأ كلمته بالتأكيد على معنى هذا العيد وهذه المناسبة، وأهمية الحفاظ على المعادلة الثلاثية لتحرير ما تبقى من أرض محتلة وحماية لبنان من الأطماع الإسرائيلية فإنه سيأتي على التطورات في المنطقة والمتصلة بالمواجهة مع «إسرائيل» وما يسمّى بصفقة القرن التي ستكون صفقة فاشلة، حيث سيؤكد في هذا السياق على ضرورة الوحدة والتكاتف في وجه ما يحاك للبنان من خطر التوطين، وسيؤكد جهوزية المقاومة اليوم لمواجهة اي اعتداء. وفي ما خص ملف الترسيم، فان السيد نصر الله سيدعو المعنيين الى التعاطي بحذر مع الوساطة الأميركية، وسيجدّد التأكيد على أهمية الموقف اللبناني الموحد في هذا الملف.