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الرئيس عون التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي اليوت انجل

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رئيس الجمهورية: لبنان بلد محب للسلام ويعمل من اجل تحقيقه لضمان الامان لشعوب المنطقة

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الرئيس عون دعا الى ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وللاجئين الفلسطينيين

وشدد على الحزم في تطبيق القوانين المكافحة لتبييض الاموال وتمويل الارهاب

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رئيس الجمهورية: لبنان حقق بفضل قواه العسكرية والامنية استقراراً امنياً

وبالاخص على الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية

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ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي السيد اليوت انجل الذي استقبله مساء اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان "بلد محب للسلام ويعمل من اجل تحقيقه لانه يضمن بذلك الامان لشعبه ولشعوب منطقة الشرق الاوسط"، داعياً الولايات المتحدة الاميركية الى المساعدة في اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، لان لبنان "لم يعد في مقدوره تحمّل تداعيات النزوح لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمرّ به حالياً".



كذلك، دعا الرئيس عون الادارة الاميركية الى العمل لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وللاجئين الفلسطينيين، علماً "ان هذه القضية لا تزال من دون حل منذ ما يزيد عن 71 عاماً".



واكد رئيس الجمهورية التزام لبنان تنفيذ القرار 1701 بالتعاون بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل"، داعياً الى المساعدة في مسألة ترسيم الحدود الجنوبية البرية والبحرية.



كما اشار الرئيس عون الى ان القوانين اللبنانية تعاقب اي نشاط يعود لتمويل الارهاب او تبييض الاموال جزائياً ومالياً، ويتم تطبيق هذه القوانين "بحزم ودقة وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية".



ورأى الرئيس عون ان المبادرة التي طرحها لانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار"، تعكس رغبة لبنان في ان يقوم حوار بين مختلف الشعوب والاديان والحضارات والاتنيات، لان ذلك يعزز ثقافة السلام.



واكد رئيس الجمهورية امام السيناتور انجل والوفد المرافق له خلال الاجتماع الذي حضره ايضاً وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الاستاذ سليم جريصاتي والقائم بأعمال السفارة الاميركية في بيروت ادوارد وايت، ان لبنان الذي قضى على الارهاب، حقق بفضل قواه العسكرية والامنية، استقراراً امنياً على كل اراضيه لا سيما منها الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية، شاكراً الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة ولا تزال، للجيش اللبناني.

وكان السيناتور انجل شكر الرئيس عون على استقباله، مؤكداً حرص الولايات المتحدة الاميركية على مساعدة لبنان في المجالات كافة ودعم قواه المسلّحة، عارضاً لموقف بلاده من الاوضاع في لبنان والتطورات في المنطقة.