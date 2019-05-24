الانتهاء من مناقشة الموازنة... الجراح: مبروك

A + A -

قال وزير الاعلام جمال الجراح: "مبروك "رح ترتاحوا منا" وانتهت الموازنة ورئيس الحكومة سعد الحريري أكد أن الرؤية الاقتصادية والاستثمارية موجودة ليس فقط في الموازنة وإنما في البيان الوزاري"، وأضاف: "التصحيح المالي موجود".

وأعلن الجراح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الـ19 لمناقشة مشروع موازنة العام 2019 أن "نسبة العجز التي وصلنا إليها مهمة وانخفضت من 11.5 إلى 7.5 بالمئة"، وأشار إلى أنه "أنهينا مناقشة مواد وأرقام موازنة الـ2019 وتحديد جلسة في بعبدا لم يُعلن موعدها بعد".

وأكد أن "هناك اقتراحات أمنت موارد وخففت من الانفاق"، وكشف أن "الحريري رفع الجلسة لارتباطه بموعد مهم لذلك لم يصرّح اليوم".

ولفت الجراح إلى أن "الحريري أبلغ الوزراء أنه سيسافر الى المملكة العربية السعودية مطلع الأسبوع المقبل للمشاركة في القمتين العربية والاسلامية".