مؤسسة الإسكان: على المتخلفين عن الدفع تسديد ديونهم خلال 15 يومًا

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أشارت المؤسسة العامة للإسكان إلى أنها سبقت أن “نبّهت أكثر من مرة المقترضين من الصندوق المستقل للإسكان، والذين تخلفوا عن الدفع، إلى ضرورة الإسراع بتسديد الديون المترتبة عليهم خلال مهلة 15 يومًا تحتسب من اليوم منعًا للملاحقة الجزائية التي ينص عليها القانون”، مذكّرةً إياهم أن “التمادي في عدم دفع هذه الأقساط سيدفع إدارة المؤسسة إلى إجراءات قانونية وإدارية ومالية عملًا بما نصت عليه اتفاقية القرض التي وقّعها المستفيد مع الصندوق في حينه، والتي تلزم في مثل هذه الحالات إلى تطبيق مضمون المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية التي تحدد أصول تحصيل ديون الدولة”.

وأضافت، في بيان: “إن المؤسسة التي أنهت مكننة سجلاتها ولوائح المقترضين المتخلفين عن الدفع بما فيها لوائح المتخلفين عن سداد ديونهم”، معتبرةً أن “هذا التذكير بمثابة إنذار شخصي إلى كل مقترض تمنع عن الدفع إلى اليوم بمن فيهم من تلقوا إنذارات خطية”. ودعتهم إلى “الإسراع بالحضور فورًا إلى دائرة الواردات في الطابق الثالث من مبنى المؤسسة العامة للإسكان في بيروت لإجراء المعاملات الضرورية المؤدية إلى تسديد هذه الديون، علمًا أن بإمكان المتعثرين جدولة هذه الديون إذا ما بقيت امامهم مهل لذلك”.