المؤسسة العامة للإسكان تحذر المتخلفين عن الدفع لسداد قروض الصندوق المستقل للإسكان

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صدر عن المؤسسة العامة للإسكان اليوم البيان التالي نصه:

سبق للمؤسسة العامة للإسكان التي حلت محل الصندوق المستقل للإسكان أن نبهت أكثر من مرة المقترضين من الصندوق والذين تخلفوا عن الدفع الى ضرورة الإسراع بتسديد الديون المترتبة عليهم خلال مهلة 15 يوما تحتسب من اليوم منعا للملاحقة الجزائية التي ينص عليها القانون.

وهي تذكرهم ان التمادي في عدم دفع هذه الأقساط سيدفع إدارة المؤسسة الى إجراءآت قانونية وادارية ومالية عملا بما نصت عليه اتفاقية القرض التي وقعها المستفيد مع الصندوق في حينه، والتي تلزم في مثل هذه الحالات الى تطبيق مضمون المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية التي تحدد أصول تحصيل ديون الدولة.

إن المؤسسة التي انهت مكننة سجلاتها ولوائح المقترضين المتخلفين عن الدفع بما فيها لوائح المتخلفين عن سداد ديونهم. وهي تعتبر هذا التذكير بمثابة إنذار شخصي الى كل مقترض تمنع عن الدفع الى اليوم بمن فيهم من تلقوا إنذارات خطية. وهي وتدعوهم الى الإسراع بالحضور فورا الى دائرة الواردات في الطابق الثالث من مبنى المؤسسة العامة للإسكان في بيروت لإجراء المعاملات الضرورية المؤدية الى تسديد هذه الديون، علما ان بامكان المتعثرين جدولة هذه الديون إذا ما بقيت امامهم مهل لذلك.