بيان توضيحي من وزيرة الداخلية بشأن "الزجاج الداكن"

A + A -

بعد الاخبار والتفسيرات التي وردت في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الاعلام بشأن مشروع فرض رسوم على وضع عازل للرؤية (Fume)، أوضح المكتب الاعلامي لوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن الاتي:



1- ان المشروع لم يقر بعد، وبالتالي لن يصبح نافذا الا بعد مناقشته في مجلس النواب من ضمن مشروع قانون موازنة 2019.





2- ان اعطاء التراخيص سوف يخضع لآلية وشروط تحدد لاحقاً بعد صدور قانون الموازنة. وبالتالي فان فرض الرسوم على وضع عازل للرؤية على زجاج السيارات لا يعني ان الرخصة ستصبح في متناول الجميع.



3- ان وزارة الداخلية والبلديات تتمنى توخي الدقة في نقل المعلومات تجنباً للتداول بمغالطات او معلومات غير دقيقة.