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رئيس الجمهورية في ذكرى التحرير في 25 أيار: نضال الشعب اللبناني دفع جيش الاحتلال إلى الهزيمة وإرادة الشعوب تنتصر في النهاية

24
MAY
2019
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الرئيس عون: انجاز التحرير ما كان ليتحقق لولا الروح الوطنية العالية للبنانيين وسلاح الشهادة في وجه الطغيان والقوة العسكرية الغاشمة
 
رئيس الجمهورية أكد تمسك لبنان بالقرار الدولي الرقم 1701 ودعا المجتمع الدولي إلى دعم مطالبة لبنان باحترام اسرائيل لهذا القرار
 
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن ذكرى 25 أيار، "هي دليل حي على أن إرادة الشعوب تنتصر في النهاية على المصاعب، والظلم، والاحتلال، وتخرق حصار التعدي على الحقوق، والتعنت، وتشويه الحقائق، اياً كانت الدول  التي تقف في وجهها".
 
وحيا الرئيس عون نضال الشعب اللبناني على مدى أكثر من عشرين سنة، "لدفع جيش الاحتلال إلى الهزيمة، واستعادة السيادة الكاملة على أرضنا، باستثناء المناطق المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي نتمسك بلبنانيتها".
 
واعتبر أن انجاز التحرير "ما كان ليتحقق، لولا الروح الوطنية العالية التي تحلى بها اللبنانيون، والتي جعلت من الشهادة سلاحاً في وجه الطغيان والقوة العسكرية الغاشمة". 
 
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن المقاومة "هي حق طبيعي لأي شعب تنتهك أرضه، أو مياهه، أو سماؤه، لافتاً إلى أن لبنان قدم للعالم نموذجاً تاريخياً لفاعلية مقاومة الشعوب مهما كانت قوة العدو وقدراته العسكرية".
 
وشدد الرئيس عون على تمسك لبنان بتنفيذ القرارات الدولية التي تحفظ سلامته وسيادته الكاملة على أرضه، ولاسيما القرار الدولي الرقم 1701، مشيراً في الوقت نفسه إلى خرق اسرائيل المستمر لهذا القرار. ودعا المجتمع الدولي إلى دعم لبنان في مطالبته الدائمة باحترام هذا القرار بكل مفاعيله ومندرجاته.  
 
وفد جمعية " سوشيل واي"
الى ذلك، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من جمعية "سوشيل واي" برئاسة السيدة وفاء صاغية الخوري وعضوية السادة جان توما وغسان ريفي وجان خوري واسامة مولود وكلود عبود، الذين عرضوا للنشاطات التي تقوم بها الجمعية التي تأسست في العام 2013 وتحمل شعار " شراكة الاخر"، لاسيما  تلك التي نظمتها تحت عنوان " طرابلس مدينة السلام" بعد احداث العام 2014 ومنها يوم " بايك طرابلس " بهدف تعميم ثقافة الدراجة والحفاظ على البيئة وتشجيع الطاقة البديلة، وكذلك تنظيم حفل ميلادي بعنوان "طرابلس تغني الميلاد"، وغيرها من النشاطات التي شملت ايضا مناطق لبنانية اخرى ومنها ما يتصل ببرنامج السلامة المرورية .
 
ولفتت السيدة الخوري الى ان الجمعية دأبت منذ اربع سنوات على اقامة افطار سنوي خلال شهر رمضان المبارك  تكريما لعمال النظافة في طرابلس وتقديرا لجهودهم وتشجيعهم في سبيل تقديم الافضل في عملهم، وهي مستمرة في اقامة هذا الافطار هذه السنة حتى يتحول الى يوم لعمال النظافة كدعم معنوي لهم.
 
ورحب الرئيس عون بالوفد منوها بعمل الجمعية، مؤكدا تشجيعه كل النشاطات التي تهدف الى المحافظة على النظافة والبيئة والطيور والاشجار لانها كلها عناصر تحافظ على الطبيعة من جهة، وتعطي صورة جميلة عن لبنان من جهة اخرى.
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