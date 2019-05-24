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قطاع الشباب في التيار: نراهن على وعي اساتذة الجامعة اللبنانية ونطالب بايجاد حل لاستئناف العام الجامعي

24
MAY
2019
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بيان صادر عن قطاع الشباب في التيار الوطني الحر:

في ظل الإضراب المستمر لاساتذة الجامعة اللبنانية منذ ثلاثة اسابيع يهم قطاع الشباب في التيار الوطني الحر ان يؤكد ما يلي:

o حق ٨٠٠٠٠ طالب في الجامعة اللبنانية باكمال عامهم الجامعي مع تعويضهم ما فات عليهم خلال الإضراب.
o ضرورة الحفاظ على حقوق اساتذة الجامعة اللبنانية المكتسبة وعدم المساس بها.
o حق الطلاّب بايصال صوتهم فهم الحلقة الأضعف التي تدفع ثمن غياب الثقة بين اساتذة الجامعة اللبنانية والحكومة.
o رفض اي محاولات لخفض ميزانية الجامعة اللبنانية التي يجب تعزيزها بغية تعزيز دورها.

ان قطاع الشباب في التيار الوطني الحر واذ يثمن الدور الذي يلعبه اساتذة الجامعة اللبنانية واخلاصهم لرسالتهم، يستغرب ما يصدر عن بعضهم لجهة استسهالهم خسارة عام جامعي على الطلاب بسبب الاضراب ويعتبر ان هذا الكلام لا ولن يمثل يوما اساتذة الجامعة اللبنانية، ويؤكد ان اي مطالب للجامعة اللبنانية لم تتحقق دون تكاتف الاساتذة والطلاب، وعليه يراهن القطاع على وعي وحكمة ومناقبية هؤلاء الاساتذة، الذين سمعوا صرخة وهواجس طلاب من مختلف الانتماءات السياسية في كلية العلوم الفرع الثاني، ويدعو لايجاد حل لاستئناف العام الجامعي وعودة التلاميذ الى مقاعد الدراسة، معاهدا الطلاب بانه لن يألو جهدا في سبيل الحفاظ على حقوقهم وحقوق اساتذتهم وجامعتهم.

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