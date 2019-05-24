انطلقت من بيروت نحو اسطنبول ولم تحط.. ماذا حصل مع ركاب هذه الطائرة

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انطلقت طائرة تابعة لخطوط طيران Pegasus التركية من مطار بيروت اليوم الجمعة عند السادسة والنصف صباحاً باتجاه مطار صبيحة في اسطنبول وكان من المتوقع أن تصل عند الساعة 8:20 ولكنها أجرت طيراناً دائرياً لمدة ساعة في الجو ومن ثم حطت في مطار عسكري قرب منطقة بورصة قرب اسطنبول، وفق ما أفادت اذاعة صوت لبنان.

وقد منع الركاب من النزول من الطيارة وقيل لهم أن السبب يعود لحال الطقس.

كما عُلم أن هناك طائرات تحط بشكل طبيعي في مطار صبيحة الآن بعد طيران دائري لوقت طويل، حيث هناك بحسب أنظمة الملاحة عواصف رعدية وأمطار ورؤية منخفضة جداً، والطائرة قد تكون حطت بسبب نقص الفيول فيها.