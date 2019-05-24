نحو رقم قياسي جديد... (د. سيلا فلفلي)

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يخال الى من يتابع حفلة الجنون على وسائل التواصل الاجتماعي اننا في لبنان كنا بالأمس بألف خير وفجأة حلت كارثة واستفاق الناس يصرخون على بعض شاشات التلفزة وهوائها الرخيص لنقل الشحن المباشر (بما فيه الطائفي) ولبحث آراء فلانا من الناس او حوصة متجمهرة في موضوع تقني وفني بحت.

لوهلة يعتقد المرء ان قبل هذا العهد كان كل شيء على ما يرام. فبعض المعرقلين الجدد كانوا ايّام عهد ميشال سليمان مثلا يعيشون في هناء وبحبوحة وراحة وأمن وعزة.

نسي اللبنانيون كيف كانت الحياة السياسية في لبنان قبل ٢٠٠٥ وعنيت تحديدا قبل عودة العماد عون. يومها، انسحب السوري ولكن الطقم الحاكم استمر بالتصرف بنفس الذهنية والبرهان كان تجديد قانون انتخابات ال ٢٠٠٠ والإقصاء والتهميش والرعونة السياسية واللعب بالاستقرار واستجرار الحروب والاستزلام لمحاور جديدة والإمعان بالهدر والفساد.

أساساً، قبل ال ٢٠٠٥ كان معظم المنظرين الجدد في ثلاث حالات: السكوت، او التهكم على من رفض التدجين والرضوخ للأمر الواقع (زمرة روح كبر عقلك وظبط حالك)، او مصفق للطقم الحاكم يومذاك - تصفيق باطنه معظم الأحيان "استفادة".

ووجب التذكير ان ديناميكية التيار الوطني الحر غيّرت المشهد السياسي الرتيب الراضخ والمقزز.

منظرون متلونون تحت مسميات عدة. تارة مجتمع مدني وطورا مستقلون وكارهون للسياسة ومؤخرا نسمع ضجيجا كالعادة من أطراف مشاركة بالحكومة ممن لا يقدمون اي مبادرة او مشروع قانون او نقد علمي جدي.

ماذا يريد هؤلاء؟

هم يريدون طاقما سياسيا لا يجرؤ على التنقيب على النفط وكانوا الى زمن غير بعيد يوهموننا ان لا نفط ولا غاز لدينا (حتى لو كان في نفط دول الخليج ما بتخلينا...)!

هم يريدون دولة تشاهد الإرهابيين يفتكون بابنائها ولا تتحرك ولا تدحر الإرهاب (هاي بدها كان غطا دولي) !

هم يريدون رئيس صوري في الأمم المتحدة وفي الجامعة العربية وفي البرلمان الأوروبي بخطابات انبطاحية او فارغة !

هم يريدون مخبرين مزدوجي الخطاب يتآمرون على المقاومة وعلى استقرار الوطن كما أظهرت وثائق ويكيليكس ولا يقدرون معنى كلمة رجال دولة !

هم يريدون أولئك الذين يحافظون على قانون انتخابي بائد لا يقوون على تغييره ويمددون لأنفسهم باستمرار !

هم يريدون وزير خارجية لا يعرف مواطنيه المنتشرين ولا يأبه لإنجازاتهم ولا يعمل على تمثيلهم ومنحهم الجنسية !

هم يريدون دولة بلا موازنة وبلا قطع حساب !

هم يريدون شلة تفاوض على بقاء النازحين وتقبض عمولة !

هم يريدون حفلة عكاظ في مجلس الوزراء ولا يريدون خطط واضحة للكهرباء والبيئة والاقتصاد!

هم يريدون وزراء ينظرون ولا يعملون، وزراء للمناسبات الاجتماعية والمطالعات الرنانة، وزراء لا يأتون ب ٤٠ بندا واضحا للموازنة العامة لخفض العجز وتطوير الاقتصاد ورفع عائدات الدولة!

هم يريدون رئيس البلاد لا يأبه لسيادة بلده وغير مستقل ومسير رمادي المواقف ولا يستعمل الدستور لضمان عدم التمديد للمجلس ولا يفعل الأمن والقضاء في الوطن وينقض في اول فرصة على رئيس حكومته لإطاحته ولا يمارس القرار السياسي السيادي !

هم يريدون الحياد عندما يقوم نتنياهو بمسرحيته من على منبر الأمم المتحدة ولا يريدون ردا سياسيا وحركة دبلوماسية نوعية لدحر الادعاءات الكاذبة !

هم يريدون الإجحاف والاستئثار ولا يدرون مدى أهمية المشاركة الفعالة والصالحة !

هم يريدون الرئيس الأعلى للقوات المسلحة لا يقدر دماء من قاوم الإرهاب ولا يدعم جيشه ولا يطلق عملية فجر الجرود وربما يفضلون لقطات السيجار والشامبانيا على وقع فضيحة أسرى يعانون !

هم يريدون مافيا الموتورات ومافيا الأدوية ومافيا العقارات ومافيا الجمارك ان تحكمهم !

هم يريدون نواب لا يتقدمون بقانون رفع السرية المصرفية عن السياسيين وأقاربهم ولا يصوتون عليه!

هم يريدون ان يبقى النائب السابق وعائلته يحملون الدولة معاشه لعقود ويتذمرون من الوضع ولا يروون من قدم اقتراح قانون بإلغاء هذا الجنون !

هم يريدون ان يتقاضى رجل امن جالس وراء مكتبه أتعاباً مخصصة لمن هو في مهمات جدية ولا يتجرأون بحث "المحرمات" كما فعل من قلبهم وعقلهم وتاريخهم مترابط ومتكامل مع المؤسسة العسكرية !

ان النقد البناء والعلمي هو احوج ما يريده العهد لتقديم الأفضل وهو لا يبحث عن مصفقين ولا يبني عليهم وإنما يبحث عن منتجين.

اما اليوم، فقد كثر المنظرين وكلهم خبراء وليس للأمر علاقة بالسياسات العامة والتحليل السياسي إنما في التفاصيل التقنية. يكفي ان تقول طاقة او نفايات او اقتصاد حتى يصبح نفس المنظر خبير في كل المواضيع ويمكنه ان يناقش لساعات. اسأله عن شهاداته ومهارته وخبراته ؟ الجواب: ناشط على وسائل التواصل ! نِعمَ دولة سيبنيها هؤلاء...

لم يعد هناك من معارضة جدية في نظام ديموقراطي وإنما اتجهنا الى التنقير والحرتقة لتنفير الناس وتييئيسهم.

فجأة استفاقوا ان الدولة متخمة بالتوظيف وكأنه حصل بين ليلة وضحاها

فجأة اكتشفوا انه هناك فساد وهدر وسوء إدارة وكأنه بدأ حصرا من ٢٠١٦

فجأة تذكروا ان الوضع الاقتصادي غير سليم

وفجأة ايضاً صمتوا عند تقديم قوانين جدية لمحاربة الفساد والتقشف وزيادة الواردات

بعضهم كانو ازلاما لشخصيات أصبحت من الماضي، وآخرون منجرفون بالشائعات (يكفيهم فويس مجهول الهوية على الواتس اب) اما اغلبهم فهم من موجة "قوم لأقعد محلك" ولكن تحت عناوين الحرص والعفة.

ولا يبقى لهؤلاء الا الطلب من سجل غينيس بإضافة رقم قياسي في التنظير فيحققون إنجاز غير وهمي هذه المرة.

اما نحن فعنا شغل وعزيمتنا لا تهتز بالحكي... ولدينا مناعة ضد المنظرين والمعرقلين أصيلين او وكيلين - قدماء او جدد.