كما في لبنان كذلك في ايطاليا... ملف النازحين أولويّة التيار الوطني الحر

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عشيّة الإنتخابات الأوروبية لإنتخاب برلمان أوروبي جديد، نظّم التيار الوطني الحرّ في ايطاليا لقاءً جمع ممثّلي الأحزاب اللبنانية والجالية اللبنانيّة مع نائب رئيس البرلمان الأوروبي الحالي فابيو ماسيمو كاستالدو في مقرّ التيّار في العاصمة روما.

بحث كاستالدو مع الحاضرين موضوع الإنتخابات القادمة وأهميّة هذه العمليّة الديمقراطيّة. وقد تمّ تداول العلاقات الثنائيّة بين لبنان وايطاليا حيث أكّد أمام الجالية التزامه والتزام الحكومة الإيطالية تجاه لبنان والعمل سويا مع الجالية اللبنانية في إيطاليا لمزيد من النشاطات.

أما منسّق التيار في إيطاليا الدكتور اندريه شكرجي فأكّد من جهته أنّ حركة الخمس نجوم ( cinque stelle ) وعدت بالعمل من أجل إعادة النازحين وأنّ نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو من حركة الأكثرية البرلمانية في ايطاليا سيعمل جاهدا من أجل عودة النازحين السوريين الى بلدهم. وأكد أن حركة الخمس نجوم تدرك تمام التداعيات السلبية لوجود عدد كبير من النازحين السوريين في لبنان.

كما أكد فابيو ماسيمو كاستالدو أن موضوع النازحين سيمثل تحدي أمام الحكومة الإيطالية والإتحاد الأوروبي وأنّ حركة الخمس نجوم تعتبر المسألة من أولوياتها حرصا على وحدة وسلامة اراضي وسيادة لبنان.