مستشار وزير الخارجية: لا نية بتخفيض موازنات الجمعيات

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أكد مستشار وزير الخارجية لذوي الإرادة الصلبة، جو رحال: لا نية ابداً بتخفيض موازنات الجمعيات الفاعلة المساهمة في تطوير المجتمع والوطن.

واشار الى ان المشكلة كانت بوجود جمعيات وهمية تقوم الدولة بتمويلها، وهذه لا تقتصر فقط على وزارة الشوؤن الاجتماعية ولا على الاشخاص ذوي الارادة الصلبة، بل مساهمات تدفعها الدولة في معظم الوزارات للكثير من الجمعيات منها غير فاعلة او غير قائمة اصلاً...

ولفت رحال الى أن تم شطب عدد من هذه الجمعيات والتخفيض للبعض الآخر...

وختم بالقول: "هذا كل شيء فلا داعٍ لأي تأويل آخر....نحن مع اي جمعية فاعلة تعمل للغاية المرجوة وندعمها للآخر ولكن نحن ضد اي جمعية وهمية وغير فاعلة تستفيد من الدولة دون وجه حق... وسنبقى دائما".