عناوين الصحف ليوم الجمعة 24 أيار 2018

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البناء: قناة «المسيرة» تبثّ مشاهد استهداف مطار أبو ظبي... وترامب: لا مزيد من الحشود إلى الخليج

«المستقبل» يدعو للتصويت في جلسة اليوم إذا تعذر التوافق... و«القومي» للإفراج عن الأسمر رعد: المقاومة بقيت أمينة لحماية اللبنانيين... وبقرادوني وبشور: ستسقط صفقة القرن

الأخبار: تلوث الليطاني مكانك راوح

مهمة ساترفيلد: محاولة للتوريط في التفاوض مع العدو

اللواء: التدخُّل يُنهي نقاشات الموازنة في جُمعة الحسم اليوم؟

الحريري لإقتراحات لا تؤخِّر الإقرار وتضمن الشراكة.. وباسيل يتراجع وينوِّه بجهود خليل



النهار: جلسة أخيرة للموازنة أم بدء اشتباك جديد؟



الديار: الخلافات السياسية أطاحت موازنة 2019 وجلسة اليوم مفصلية

الموازنة تنتظر توافق الرؤساء الثلاثة.. وهذه بالأرقام تفاصيلها



الجمهورية: عون: لا إنهيار والا إفلاس

the daily star: 2019 draft budget draws fire from FPM, LF



l'orient le jour: Bassil continue de défendre l’option d’une baisse plus drastique du déficit