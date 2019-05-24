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أسرار الصحف ليوم الجمعة 24 أيار 2018

24
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقع خبراء عسكريون في الخليج أن تتواصل الحشود والضغوط العسكرية الأميركية حتى انعقاد القمم الخليجية والعربية والإسلامية، أملاً بالتأثير على النتائج السياسية التي ستخرج خصوصاً عن القمة الإسلامية بعد تأمين موقف عربي جامع بوجه إيران وداعم للسعودية يذهب للقمة الإسلامية بالضغط لصالح واشنطن عبر الإيحاء بأنّ حرباً ستندلع ما لم تقبل إيران بالتفاوض مع أميركا تحت الشروط الأميركية، مقابل الذين سيتخذون موقفاً وسطاً بين السعودية وإيران ويدعون للتفاوض بينهما على أساس الأمن الإقليمي وتحييد المنطقة عن الخلاف الأميركي الإيراني…

 

 

الأخبار: علم وخبر

جعجع مهتم بإيعات

كانت لافتة أمس تغريدة رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع التي دعا فيها وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني الى التدخل لحلّ مشكلة الروائح المنبعثة من محطة تكرير إيعات وتأثيرها على أهالي منطقة دير الاحمر. بحسب مصادر، التغريدة تأتي في إطار امتصاص نقمة الأهالي على الوعود الكثيرة بالحل التي أطلقها نائب القوات عن المنطقة أنطوان حبشي، وبعدما دخل النائب السابق اميل رحمة على خط الاتصالات مع نواب المنطقة.

 

مقاطعة لـ«روزانا»

نجحت حملة المقاطعة ضد التطبيع مع العدو في استراليا، في تخفيض نسبة المشاركة الرسمية في العشاء الذي نظمته جمعية «مشروع روزانا»، المتماهية مع السياسة الصهيونية، الاربعاء الماضي. فقد قاطعت العشاء شخصيات عربية نيابية ودينية، والسلك الدبلوماسي العربي لدى استراليا، باستثناء سفير السلطة الفلسطينية. ووجه مؤسس «روزانا» رون فينكل في كلمته خلال العشاء، تحية إلى «المساعد في تنظيم الاحتفال» الطبيب اللبناني جمال ريفي (شقيق الوزير السابق أشرف ريفي)، الذي ساعده في المرحلة السابقة على «لقاء العرب لأول مرة بحياتي وبطريقة لم أكن لأحلم بها».

 

أزمة القومي: اقتراحان من حردان

تنعقد اليوم جلسة للمجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي. «الاستثنائي» في الاجتماع، أنه سيوضع على الطاولة أمام الأعضاء اقتراحان، تقدّم بهما رئيس المجلس الأعلى، النائب أسعد حردان، لحل الأزمة التي يمر بها الحزب. الأول، هو حلّ مجلس العمد وتشكيل آخر مُصغّر (ستة أعضاء، مثلاً)، على أن يستلم كل عميد أكثر من عمدة. أما الخيار الثاني، فهو حلّ المجلس الأعلى قبل سنة من انتهاء ولايته.

 

 

 النهار: أسرار الآلهة

صراع أجنحة

بدا مستغرباً توجيه أحد النواب سؤالاً الى الحكومة في موضوع يتابعه زميله في التكتل نفسه في ما يشبه صراع الأجنحة والتسابق على الملفات ذاتها....


في الجامعة

نشب خلاف ما بين الطلاب والاساتذة في احدى الجمعيات العمومية التي تناقش الاضرابات والاصلاحات في الجامعة اللبنانية.


الخلاف مستمر
يؤكد ضباط في جهاز أمني أن التسويات السياسية لم تقض على كل اشكال الخلافات التي لا تزال أصداؤها تتردّد وتؤثر على سير العمل...

 

 

 

اللواء: اسرار

غمز
رمى رئيس كتلة نيابية مؤثرة بكرة نار التوظيف إلى هيئات الرقابة، الأمر الذي من شأنه ان يؤدي إلى احراجات تؤثر سلباً على معالجة الملف.

همس
يتحدث عارفون عن تدخل قوة خفية لدى وزير «سوبر» لترضية منافسه، والعودة إلى الانتظام العام؟

لغز
يمارس وزراء «التقية» في ما يتعلق بحقوق العاملين في الوزارات أو الإدارات الخاضعة لهم، إمَّا بالأصالة أو بالوصاية!

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