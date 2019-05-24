رعد: ان تكون صاحب قرار حر فلا تستجيب لضغوط أحد

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أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال ندوة عُقدت حول كتاب النائب السابق ناصر قنديل «حزب الله فلسفة القوة» في دار الندوة في الحمرا، أن «تصدي المقاومة للعدوين الإسرائيلي والإرهابي مكننا من حماية لبنان وسيادته واستقلاله وأمن اللبنانيين جميعاً»، وقال رعد: «السيادة بالنسبة لنا ليست شعاراً يطلق بل السيادة هي ممارسة سلوكية في السياسة وفي الاجتماع، وفي الالتزام الأخلاقي وهي ان تكون صاحب قرار حر في وطنك لا تستجيب لضغوط أحد أهم اسبابها وتأثيراتها عليك أنك ضعيف ولا تريد أن تنحاز لتكون قوياً، العدو لم ينتصر على المنطقة ودولها بسبب قدراته وإنما بسبب عدم انحياز حكام المنطقة الى حقهم في بناء قدراتهم وقوتهم».