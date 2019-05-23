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بالفيديو: فتاة تسحب المشرط وتعتدي على فتاة اخرى في حرش قصقص

23
MAY
2019
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قامت فتاة تدعى “امل” بالكمن مع رفاقها لفتاة أخرى في منطقة حرش قصقص اول من امس بحسب المعلومات التي وصلت الى صفحة وينيه الدولة، واقدمت على الاعتداء بوحشية بالغة على الفتاة قبل ان تقوم “أمل” بسحب مشرط “كاتر” وتقوم بقص خصل من شعر الفتاة المعتدى عليها للاحتفاظ بها كنوع من النوع الانتصار والهيمنة وتحطيم كرامة وكبرياء الفتاة الاخرى.

ان هذا الفيديو المؤسف انما يدل على هذا الانحطاط الاخلاقي والوحشية التي تصيب شباننا والناتجة عن التربية السيئة التي ولربما تاتي متأصلة في بيئة معينة وعائلات بعينها والتي لا تزال تعتبر ما رأيناه نوع من البطولة يستوجب تسجيله بواسطة فيديو ويوزع بين الاصحاب والاقارب.

نضع هذا الفيديو برسم قوى الامن الداخلي.

المصدر : صفحة وينية الدولة

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