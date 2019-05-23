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مفاجأة.. من التقى الأسد عندما زار طهران؟

23
MAY
2019
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بعد مرور أكثر من شهرين على زيارة رئيس النظام السوري إلى طهران ولقائه المسؤولين الإيرانيين، كشفت وسائل إعلام تركية وإيرانية زوايا أكثر من تلك الزيارة.

وبناء على بعض التقارير، فإن الأسد قد التقى في طهران "هاكان فيدان"، رئيس جهاز الاستخبارات التركي، علماً أن الزيارة نفسها كانت مثيرة للجدل، حيث أدت إلى استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لعدم علمه بها، وعدم دعوته لحضور الاجتماعات، إلا أن الاستقالة لم تقبل.

في هذه الزيارة التي نسق لها رئيس قوات القدس الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، التقى الأسد بالمرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

إلا أن هناك لقاء ثالثاً كشفت عنه وسائل إعلام إيرانية وتركية، حيث نقلت وكالة "إرنا" الحكومية الإيرانية عن موقع "سون داكيكا" التركي أن الأسد التقى في طهران بـ"هكان فيدان" رئيس جهاز الإستخبارات التركي مرتين، اللقاء الأول كان في طهران والثاني في منطقة كَسَب الحدودية بين تركيا وسوريا.

وحسب التقارير، أعرب الأسد عن رغبته بلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكنه أكد أن اللقاء "يجب أن لا یشوه السيادة السورية".

المصدر: العربية.نت

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