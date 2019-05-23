تبادل لاطلاق النار ومطاردة.. وتوقيف مروجي مخدرات

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الساعة 22.30 من تاريخ 22/05/2019 وفي أثناء تجول دورية من مكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان في وحدة الشرطة القضائية، شاهدت ۳ اشخاص على متن سيارة نوع نيسان ALTIMA تحمل لوحة أجار يقومون بترويج المخدرات.



ولدى محاولة توقيفهم أقدم السائق على صدم الآلية العسكرية فأصيبت بأضرار من الجهة اليمنى وفرّ باتجاه محلة الصياد. وفي خلال مطاردة السيارة قام شخص من داخلها بإطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الدورية، مما إضطر عناصرها الى الرد فأصيبت إطارات السيارة وتم توقيف كل من:



- ع. ج. (مواليد عام 2000، لبناني)



- ع. ش. (مواليد عام 1999، سوري)



وفرّ مطلق النار الى جهة مجهولة.



وقد تبين أنهما مصابان بطلقين ناريين في قدميهما فجرى نقلهما الى المستشفى للمعالجة.



وقد ضبط بحوزتهما حوالي ۲۰۰ غ من مادة حشيشة الكيف وظرفين من مادة باز بودرة الكوكايين واربعة هواتف خليوية.