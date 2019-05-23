هذا ما أوضحه مكتب "واشنطن بوست" حول "إقفال قناة المنار"

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نفى مكتب جريدة "واشنطن بوست" الأميركية في بيروت أن تكون الجريدة قد نشرت تقريراً يتضمن خبراً عن توجه "حزب الله" إلى إقفال قناة "المنار".



وغردت مديرة مكتب الـ"واشنطن بوست" في بيروت ليز سلاي، تصحيحاً لما ورد في بعض وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن تقرير أعدته مع مراسلة الـ"واشنطن بوست" في بيروت سوزان هيدموس، بحيث جاء في الترجمة العربية أنّ قناة "المنار" ستقفل.



وأكّدت سلاي أنّ "التقرير الأصلي باللغة الإنكليزية لم يأت على ذكر إقفال تلفزيون المنار بتاتاً، ولكن بعض وسائل الاعلام تناقلت الخبر المترجم خطأ".