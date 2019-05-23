مخزومي إستقبل ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين: الحل يبقى في عودة كريمة وإنسانية للنازحين إلى بلادهم

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت السيدة ميراي جيرار، ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان.

إثر اللقاء، قال مخزومي إن الحديث تطرق إلى قضية النازحين، والدور الذي يمكن أن تلعبه المفوضية في الضغط على المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حلول في هذه القضية. وعرض مع جيرار بعض السبل التي تؤدي إلى التخفيف من الأعباء الواقعة على لبنان واقتصاده، لافتاً إلى ضرورة الاستمرار في دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم. وفي السياق أشار مخزومي إلى التعاون بين مؤسسة مخزومي والمفوضية والذي شمل النازحين منذ العام 2011، مشيراً إلى أن المؤسسة قدمت حتى اليوم أكثر من مليون مساعدة إغاثية.



وشدد مخزومي على أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق الحكومة التي يجب أن تنسق مع المجتمع الدولي من أجل الوفاء بالتزاماته في مواجهة أعباء النزوح السوري، مؤكداً أن الحل يبقى في عودة كريمة وإنسانية للنازحين إلى بلادهم.