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فيديو للحادث الذي قتل الشبان اللبنانيين الأربعة في كاليفورنيا!

23
MAY
2019
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حادث من الأعنف قتل 4 طلاب لبنانيين كانوا فجر أمس الأربعاء بسيارة على طريق سريع بولاية كاليفورنيا الأميركية، كل منهم عمره 22 وجميعهم أقارب من قرية يارون في بنت جبيل.


والشبان الأربعة هم: حسين أحمد غشام وحسين موسى أيوب وحسين ياسر صعب وحسين علي صالح، الأقارب لمغترب لبناني اسمه علي صالح، عضو مجلس بلدية مدينة Bell جنوب لوس أنجلوس، والتي وقع الحادث على طريقها السريع في كاليفورنيا.


وفي الإعلام الأميركي، بحسب ما نقلت "العربية.نت، فذكرت شبكة ABC التلفزيونية الأميركية في موقعها، أن السرعة التي كانت عليها السيارة هي السبب بانحرافها واصطدامها بعمود معدني ضخم على جانب الطريق السريع، وهو ما نسمعه من مسؤول بدائرة مرور الطرق السريعة بالولاية، ظهر يتحدث في فيديو، ونجد فيه كم كان ارتطام السيارة عنيفا عند الثالثة والربع فجرا، إلى درجة أن محركها انفصل عنها وتطاير أمتارا عدة إلى خندق قريب، فيما تمزق هيكلها إلى أشلاء وانطحنت بمن كان فيها، حتى إن فريق الإسعافات احتاج إلى ساعات لينتشل ضحاياها.


ثم ظهر سبب آخر أيضا، لكن دليله ضعيف حتى الآن، وهو أن سائق سيارة الطلاب، وطرازها BMW سيدان فاخرة "كان يسابق سائق سيارة أخرى قبل اصطدام سيارته بالعمود" طبقا لما نقلت محطة CBS التلفزيونية عن شاهد عيان، لكن محققين من دائرة المرور أخبروا إعلاميين زاروا مكان الحادث الذي لم يكن سببه شرب الكحول أيضا، أنهم لم يجدوا أي أثر لاحتدام عجلات على الإسفلت يشير إلى أن سباقا كان يجري بين سيارتين في المكان، مع ذلك لم يغلق التحقيق هذه الإمكانية حتى إشعار آخر.

Al-Jadeed
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