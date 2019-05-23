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درغام: لن نقبل بتهميش محافظة عكار وسنتابع بنود الموازنة خلال مناقشتها في لجنة المال

23
MAY
2019
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لفت النائب أسعد درغام في بيان له الى "أن الجلسات المتتالية التي يعقدها مجلس الوزراء لمناقشة موازنة العام 2019، لم تخصص أموالا لتنفيذ المشاريع الضرورية والملحة  في محافظة عكار والتي لم تعد تحتمل التأجيل، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، محطات الصرف الصحي لحماية المياه الجوفية، مشروع الأوتوستراد العربي، أموال الجامعة اللبنانية، أموال مبنى المحافظة، تنفيذ محطات الكهرباء....
وأضاف: "لقد بدا واضحا أن عكار خارج الخريطة الانمائية للدولة اللبنانية، وهذا ما لن نقبل به على الاطلاق، ونتمنى أن لا يكون التقشف والحاجة لتخفيض العجز على حساب مناطق الأطراف، واذا كانت الحكومة تحتاج إلى خفض العجز حتى يصبح معادلاً لنحو 7.5 في المئة من الناتج المحلي، فان هذا الأمر يكون بالدرجة الأولى عبر تحقيق الانماء المتوازن، ووقف مزاريب الهدر في بعض الادارات وليس عبر زيادة الحرمان والتهميش".
وختم درغام: "سوف نتابع هذا الأمر عند اقرار الموازنة وتحويلها إلى المجلس النيابي، وسوف نناقش كل بند خلال دراستها من قبل لجنة المال لنطالب بحصة عكار من مختلف الوزارات، وهنا أدعو زملائي نواب عكار من مختلف الكتل النيابية لنكون صوتا واحدا في المطالبة بحقوق أبناء المنطقة، لايماننا بأنها حق وليست منة من أحد".
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