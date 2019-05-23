توقيف مهرّب و54 شخصاً

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "نتيجةً للمتابعة والرصد، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف المهرب: ب. ح. (مواليد عام 2003، سوري) وبرفقته 21 شخصاً من التابعية السورية، بينهم 7 سيدات و10 أطفال دون سن العاشرة، وذلك بتاريخ 23/05/2019، في بلدة الصويري - البقاع الغربي، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.





كما أوقفت الشعبة في وقت لاحق في البلدة المذكورة سيارة نوع أوبل بداخلها 11 امرأة و22 طفلاً من التابعية السورية بالجرم ذاته.





سُلّم الموقوفون الى مخفر بيادر العدس في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".