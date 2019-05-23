حل الإضراب في النقابات التابعة لوزارة الطاقة والمياه

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التقت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني خوري وفداً من نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان ومن مؤسسات المياه كافة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وأعلنوا عقب الإجتماع حل الإضراب في المؤسسات التابعة للوزارة وتحدث بإسمهم رئيس النقابة شربل صالح ومما قاله:

في ضوء الإتصالات التي حصلت مع كل من وزيرة الطاقة والمياه ووزير المالية ومستشار رئيس مجلس الوزراء والتي كان آخرها الاجتماع الذي حصل اليوم مع وزيرة الطاقة والمياه السيدة ندى البستاني خوري وتأكيدها أن منحة الإنتاج لن تمس لأنها من التعويضات التي تخضع للمادة 70 من مشروع الموازنة وذلك بعد توضيحها للمادتين 70 و75 من مشروع الموازنة والتطمينات التي حصلت عليها خلال جلسة مجلس الوزراء.

بناءً عليه تعلن النقابات حل الإضراب في المؤسسات كافة التابعة لوزارة الطاقة والمياه.

كما تتوجه النقابات التابعة لوزارة الطاقة والمياه بالشكر والتقدير من دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزيرة الطاقة والمياه ومعالي وزير المالية وكذلك من المدراء العامون في مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه كافة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.