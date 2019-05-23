الاب مجدي علاوي: هؤلاء من دفعوا فواتير الكهرباء...

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بعد انقطاع الكهرباء عن مؤسسة سعادة السماء لعدم دفع الفواتير قام الدكتور ناجي حايك بتسديد الفواتير المكسورة ونشر أحد الناشطين على الفيسبوك ما يلي:

"اخي الحبيب ،

اود ان اشكرك على كل ما قمتم به انت واصدقاؤك الكرام لتسديد كل ما كان يترتب من فواتير على مؤسسة الاب مجدي علاوي لشركة كهرباء لبنان .

قد اتهم اني اقوم بدعاية لك لا يهم ، فإغاثة الملهوف اصبحت تتطلب في زمننا الحاضر الدعاية ، فلولا وضع نداء الاستغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي لما عرفنا بما حصل ، وما يشفع بنا انه لا يوجد انتخابات نيابية على الابواب .

هذا لا يلغي مسؤولية الاب مجدي علاوي عن الوصول الى هذا المأزق ، فنحن اذا اردنا ان نبني دولة لا يمكننا ان نميز مواطنا عن آخر او مؤسسة عن أخرى ، وعلى الاب علاوي ان يلتزم كغيره من المواطنين بتسديد مستحقاته والا فليعمل على قدر امكانياته .

وهنا اود ان اهنئ الوزيرة ندى البستاني على ما قامت به على امل ان يطبق هذا القانون فعليا على كل المشتركين في لبنان وتحصيل ما يستحق عليهم .

اما انت يا اخي الحبيب فهذه ليست المرة الاولى التي تسارع فيها لمد يد العون لاخوة واحباء واصدقاء لك رغم انه لا يمكننا ابدا ان نصنفك من اصحاب الملايين بل مواطن مسيحي سرياني ماروني يهرع لنجدة الملهوف دون التردد او التفكير ولو لثانية بما يتوفر من ذات اليد .

زكرتني بوصف السيد المسيح ليوم الدينونة في انجيل متى ٢٥ : ٣٠ - ٤١ والذي يقول فيه لآل اليمين :

هلموا ايها المباركون رثوا الملكوت المعد لكم منذ بداية الدهر .

فقد كنت جائعا فاطعمتموني .…

افتخر واكبر بك ولي الشرف ان اقول انك اخ لي ."