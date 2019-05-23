living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الاب مجدي علاوي: هؤلاء من دفعوا فواتير الكهرباء...

23
MAY
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد انقطاع الكهرباء عن مؤسسة سعادة السماء لعدم دفع الفواتير قام الدكتور ناجي حايك بتسديد الفواتير المكسورة ونشر أحد الناشطين على الفيسبوك ما يلي:
 
"اخي الحبيب ،
 
اود ان اشكرك على كل ما قمتم به انت واصدقاؤك الكرام لتسديد كل ما كان يترتب من فواتير على مؤسسة الاب مجدي علاوي لشركة كهرباء لبنان .
 
قد اتهم اني اقوم بدعاية لك لا يهم ، فإغاثة الملهوف اصبحت تتطلب في زمننا الحاضر الدعاية ، فلولا وضع نداء الاستغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي لما عرفنا بما حصل ، وما يشفع بنا انه لا يوجد انتخابات نيابية على الابواب .
 
هذا لا يلغي مسؤولية الاب مجدي علاوي عن الوصول الى هذا المأزق ، فنحن اذا اردنا ان نبني دولة لا يمكننا ان نميز مواطنا عن آخر او مؤسسة عن أخرى ، وعلى الاب علاوي ان يلتزم كغيره من المواطنين بتسديد مستحقاته والا فليعمل على قدر امكانياته .
 
وهنا اود ان اهنئ الوزيرة ندى البستاني على ما قامت به على امل ان يطبق هذا القانون فعليا على كل المشتركين في لبنان وتحصيل ما يستحق عليهم .
 
اما انت يا اخي الحبيب فهذه ليست المرة الاولى التي تسارع فيها لمد يد العون لاخوة واحباء واصدقاء لك رغم انه لا يمكننا ابدا ان نصنفك من اصحاب الملايين بل مواطن مسيحي سرياني ماروني يهرع لنجدة الملهوف دون التردد او التفكير ولو لثانية بما يتوفر من ذات اليد .
 
زكرتني بوصف السيد المسيح ليوم الدينونة في انجيل متى ٢٥ : ٣٠ - ٤١ والذي يقول فيه لآل اليمين :
 
هلموا ايها المباركون رثوا الملكوت المعد لكم منذ بداية الدهر . 
فقد كنت جائعا فاطعمتموني .…
 
افتخر واكبر بك ولي الشرف ان اقول انك اخ لي ."
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout