وزير البيئة يطلب من مجلس الانماء والاعمار بدء تفعيل فرز النفايات من المصدر وشمول المرحلة الاولى 10 بلديات في جبل لبنان في نطاق عمل كل مجموعة

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وجّه وزير البيئة فادي جريصاتي كتاباً الى رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر يطلب فيه بدء تفعيل فرز النفايات من المصدر في أقضية جبل لبنان كما جرى النقاش في اجتماع 13 ايار.

وجاء في الكتاب " تطبيقاً للمادة 2 من القانون 80\2018 التي نصّت على وجوب تطبيق مبدأ الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة والذي يشكّل الفرز من المصدر أحد أبرز عناصره، وإستناداً الى عقدي كنس النفايات وجمعها ونقلها في أقضية جبل لبنان بإستثناء قضاء جبيل الموقعين من قبل مجلس الانماء والاعمار مع مجموعتي رامكو ومعوض إده عامي 2016 و2017 ، وكما جرى النقاش في الاجتماع الذي عقد في وزارة البيئة في 13 ايار 2019 بحضور ممثلين عن مجلس الانماء والاعمار والمجموعتين أعلاه،

نقترح بدء تفعيل عملية الفرز من المصدر في نطاق عمل المتعهدين أعلاه على مراحل، على أن تشمل المرحلة الاولى عشر بلديات على الاقل في نطاق عمل كل مجموعة، يتم تحديدها من قبل كل مجموعة، وتتوزع فيها المسؤوليات وفق الآتي:

1- تؤمن البلديات المعنية بناء على طلب من وزارة البيئة المستوعبات المطلوبة بحسب التعميم رقم 7\1 تاريخ 16\11\2017 الصادر عن وزارة البيئة بشأن هذا الموضوع أي اضافة الى المستوعبين المتوفرين في كل شارع ، مستوعب امام كل مبنى مخصص للمواد القابلة لاعادة الاستعمال أو التدوير، ويترافق ذلك مع حملة توعية وإرشاد من قبل البلديات المعنية بالاضافة الى لقاءات مع المتعهد للاتفاق على التفاصيل.

2- يتولى المتعهدان جمع هذه النفايات ونقلها بوسائل نقل مستقلة عن الشاحنات المستخدمة حالياً تفادياً لكبسها أو مزجها مع نفايات أخرى.

3- يقوم مجلس الانماء والاعمار بعد فترة وبالتنسيق مع وزارة البيئة بتقييم النتائج والاستفادة من هذه المرحلة الاولى للتعميم على كل البلديات المشمولة في نطاق العقدين".