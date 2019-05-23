living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير البيئة يطلب من مجلس الانماء والاعمار بدء تفعيل فرز النفايات من المصدر وشمول المرحلة الاولى 10 بلديات في جبل لبنان في نطاق عمل كل مجموعة

23
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وجّه وزير البيئة فادي جريصاتي كتاباً الى رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر يطلب فيه بدء تفعيل فرز النفايات من المصدر في أقضية جبل لبنان كما جرى النقاش في اجتماع 13 ايار.
وجاء في الكتاب " تطبيقاً للمادة 2 من القانون 80\2018 التي نصّت على وجوب تطبيق مبدأ الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة والذي يشكّل الفرز من المصدر أحد أبرز عناصره، وإستناداً الى عقدي كنس النفايات وجمعها ونقلها في أقضية جبل لبنان بإستثناء قضاء جبيل الموقعين من قبل مجلس الانماء والاعمار مع مجموعتي رامكو ومعوض إده عامي 2016 و2017 ، وكما جرى النقاش في الاجتماع الذي عقد في وزارة البيئة في 13 ايار 2019 بحضور ممثلين عن مجلس الانماء والاعمار والمجموعتين أعلاه،
نقترح بدء تفعيل عملية الفرز من المصدر في نطاق عمل المتعهدين أعلاه على مراحل، على أن تشمل المرحلة الاولى عشر بلديات على الاقل في نطاق عمل كل مجموعة، يتم تحديدها من قبل كل مجموعة، وتتوزع فيها المسؤوليات وفق الآتي:
1- تؤمن البلديات المعنية بناء على طلب من وزارة البيئة المستوعبات المطلوبة بحسب التعميم رقم 7\1 تاريخ 16\11\2017 الصادر عن وزارة البيئة بشأن هذا الموضوع أي اضافة الى المستوعبين المتوفرين في كل شارع ، مستوعب امام كل مبنى مخصص للمواد القابلة لاعادة الاستعمال أو التدوير، ويترافق ذلك مع حملة توعية وإرشاد من قبل البلديات المعنية بالاضافة الى لقاءات مع المتعهد للاتفاق على التفاصيل.
2- يتولى المتعهدان جمع هذه النفايات ونقلها بوسائل نقل مستقلة عن الشاحنات المستخدمة حالياً تفادياً لكبسها أو مزجها مع نفايات أخرى.
3- يقوم مجلس الانماء والاعمار بعد فترة وبالتنسيق مع وزارة البيئة بتقييم النتائج والاستفادة من هذه المرحلة الاولى للتعميم على كل البلديات المشمولة في نطاق العقدين".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout